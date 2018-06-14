Ким Кардашян попросила создателя Twitter разрешить редактировать сообщения

На одной из недавних вечеринок Ким Кардашьян обратилась к создателю Twitter с просьбой добавить возможность редактирования твитов.

Создателю сервиса микроблогов Джека Дорси пришлось на вечеринке выслушивать предложения по улучшению сервиса, пишет Science Alert.

"У меня была очень хорошая встреча с @jack в этот уик-энд на вечеринке в честь Канье Уэста, и я думаю, что он действительно услышал меня, когда я говорила о кнопке редактирования", - написала Кардашян в своем Twitter.

"Теперь я понимаю, почему меня туда пригласили!", - написал Дорси в ответ.

Отсутствие функциональности редактирования было печально известной ошибкой, когда Twitter впервые начал работу: если вы делаете опечатку или фактическую ошибку, ваш единственный способ исправить ее - удалить твит и начать снова. Для мега-популярных пользователей, таких как Кардашьян, твиты которой могут иметь тысячи ретвитов и ответов до того, как автор заметит ошибку, это серьезная проблема.

Пока Twitter отказывается комментировать возможное появление новой кнопки. Тем не менее, Кардашян, возможно, затронула важную для пользователей Twitter проблему, судя по ответам на ее сообщение.

Ранее НВ сообщало, что Ким Кардашьян вместе с исследователем из Массачусетского технологического института (MIT) "опубликовала" научную статью. Особенностью статьи является то, что она создана при помощи программы генерации текстов SCIgen. В авторах статьи указаны фотомодель Ким Кардашьян, создатель Bitcoin Сатоши Накамото и сотрудник Института биомедицинский исследований имени Уайтхэда Томаш Плюскал.