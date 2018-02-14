Киберполиция разоблачила преступников, которые охотились за криптовалютой

За несколько месяцев злоумышленники похитили биткоинов на несколько миллионов долларов

Украинские правоохранители прекратили деятельность хакеров, организовавших одну из крупнейших кампаний по хищению персональных данных.

Киберполиция сегодня сообщила о том, что, совместно с техническими специалистами компании Cisco, разоблачила одну из самых масштабных фишинговых кампаний – киберпреступники создавали фейковые сайты и выманивали персональные данные интернет-пользователей. С сентября 2017 года злоумышленники, пользуясь рекламным кампаниями Google Adwords, "заманивали" на поддельные интернет-ресурсы о блокчейне и криптовалютах.

После перехода по ссылке жертвы вместо blockchain.info попадали на похожие на настоящие домены (например, bockchain.info) со специальным программным обеспечением, созданным киберпреступниками. Которое, в частности, расшифровывало пароли биткоин-кошельков и отправляло полученные данные на сервер злоумышленников.

По приблизительным подсчетам Киберполиции, только в период с сентября по декабрь 2017 года злоумышленники завладели криптовалютой на сумму 700 BTC, что равнялось $5 млн (сейчас стоимость одного биткоина колеблется в пределах $8,9 тыс.).

Специалисты по безопасности ресурса blockchain.info назвали эту фишинговую кампанию одной из самых масштабных за всю историю существования компании. "Мы считаем, что эта группа начала свою деятельность еще в конце 2014 года, и за три года их общий доход от преступной деятельности может превышать сотни миллионов долларов США", – отметили эксперты.