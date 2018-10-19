Хватит снимать порно. Полиция Южной Кореи требует от граждан заклеивать объективы смартфонов

В Южной Корее хотят решить проблему съемки порно на скрытую камеру. Полиция собирается обязать граждан заклеивать камеры смартфонов.

Полиция одной из провинций Южной Кореи создала около 50 тыс. специальных стикеров для камеры и распространяет их бесплатно для борьбы с запрещенной скрытой съемкой порно, передает Gizmodo.

В кампании "Нет нелегальной съемке" участвуют PR-отделы полиции, женщины-активисты и представители сферы маркетинга.

Это уже не первый раз, когда власти принимают решения против нелегальной съемки. Ранее руководство страны обязало работников общественного транспорта создавать команды, которые должны искать скрытые камеры в публичных местах. Причем на учреждения, которые отказываются от проверки, могут наложить штраф.

Полиция также планирует передать постеры для 1000 организаций по защите прав женщин и детей, на которых указано, что съемка людей и распространение видео без их согласия является нелегальной.

Однако Gizmodo пишет, что большинство подобных видео не снимаются прохожими на телефон, - скрытые камеры устанавливают в автобусах, такси, бассейнах, супермаркетах, уборных и даже в мужской обуви.

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