Хуже, чем в России. Как украинские депутаты пытались ввести в стране интернет-цензуру

Все, что нужно знать о попытке украинских депутатов ввести в стране интернет-цензуру под видом борьбы с киберугрозами.

5 июля Верховная Рада Украины должна была голосовать за законопроект 6688. За день до этого его единодушно поддержал профильный комитет Рады.

На заседании профильного комитета выяснились новые неприятные подробности инициативы чиновников, чем поделились в сети присутствующие на заседании эксперты. Принять участие в обсуждении ЗП им не удалось. По мнению экспертов, этот проект сделал бы в Украине возможной цензуру похлеще, чем в России.

Сегодня ВРУ все-таки не проголосовала за законопроект, так как среди депутатов было много тех, кто против. Однако по мнению Александра Федиенко, главы Интернет-ассоциации Украины, расслабляться еще рано.

Что хотели принять? И зачем?

О самом законопроекте НВ писало неоднократно. После принятого в мае прошлого года закона о блокировке российских сервисов власти страны так и не могли определиться со способами. Текущая инициатива, предложенная вначале этого года, позволила бы блокировать сайты без решения суда на срок от трех месяцев до трех лет, и обязала провайдеров останавливать оборудование (Deep Packet Inspection), которое позволило бы это делать еще надежнее, на уровне «железа», так как блокировки при помощи DPI обойти гораздо сложнее.

Экспертное сообщество высказалось резко против, так как ключевые позиции сводились к цензуре и давлению на операторов. В частности:

блокировке сайтов без решения суда;

обязательству провайдеров установить дорогостоящее оборудование для анализа трафика (DPI), причем за свой счет;

полной фильтрация трафика интернет-пользователей, то есть полному отсутствию приватности;

созданию списка конечных пользователей телеком-услуг и четкая идентификация пользователей.

Депутаты аргументируют свои действия соображениями кибербезопасности.

И это правда поможет?

Нет. Эксперты утверждают, что вопросы кибербезопасности не решает ни установка оборудования, ни в принципе попытки информационной блокировки. От киберугроз спасает быстрое реагирование и предварительные меры защиты. Например, установка лицензионного ПО, антивирусов и работа экспертов, которые могут выявить заражение до того, как вирус нанесет ущерб инфраструктуре.

Как это скажется на мне?

Вместо этого возможность анализа всего интернет-трафика поставит крест на приватности пользователей, в то время как Европа, к которой стремится Украина, наоборот взяла курс на защиту персональных данных в интернете. Государство сможет получить полный доступ к интернет-сессиям пользователей. Турецкий и египетский сценарии подсказывают, что вообще любая активность на любом устройстве. И майнинг криптовалют в пользу государства впридачу.

Интернет-бизнесы не смогут быть уверенными в том, что завтра их сайты не закроют недобросовестные конкуренты.

Также это приведет к удорожанию интернета, снижению качества, монополизации рынка телеком-услуг и возможности блокировки любого неугодного ресурса.

А что еще интересного?

В ходе заседания профильного комитета выяснились новые подробности.

Как сообщил Макс Тульев, директор компании NetAssist, представители власти уже ведут переговоры с производителем DPI-оборудования. Он выражает опасение, что проект может быть написан под конкретную компанию.

На данный момент называют два основных кандидата на поставку такого оборудования – компании Netwell Украина и Allta. У первой – российские корни, у второй – израильские, но в конечном счете обе связаны с РФ.

Что за DPI, в чем проблема?

На эту тему у нас была отдельная статья.

Вкратце – установка DPI-оборудования, во-первых, очень дорогостоящая. Она может убить мелких и средних провайдеров, которым и так приходится выживать в условиях демпинговых тарифов на интернет.

Оборудование для фильтрации трафика сможет проанализировать даже переписку в социальных сетях. Фото: Pixabay.com

Во-вторых, это снизит скорость доступа. И приведет к удорожанию услуги. То есть интернет у нас станет хуже и дороже.

В-третьих, это позволит любому человеку, близкому ко власти и СБУ, получить доступ к тому, чем пользователи занимаются в сети. Что кому пишут, какие сайты посещают и т.д. При этом гарантировать чистоту намерений или возможность отстоять себя в суде, никто не может.

В-четвертых, блокировать интернет-сервисы без суда и следствия станет еще проще.

Тех, кто использует интернет в террористических целях, это почти не затронет. На любую блокировку всегда появляются способы обхода, и DPI это тоже касается. Подробнее о способах мы рассказывали в отдельном материале, ссылка на который есть выше.

Кстати, волнует провайдеров не только вопрос DPI, но и вопрос законности блокировки доступа к сайтам. «Мы не можем поддерживать внесудебное блокирование доступа к интернет-ресурсам. Такой механизм противоречит принципу верховенства права, Конституции Украины и установленной европейской практике по данному вопросу», - сообщили в пресс-службе Киевстар.

Что эксперты говорят?

Эксперты в один голос критикуют текущую инициативу.

«Этот закон в мусорник. Нужен новый закон о кибербезопасности», - прокомментировал запрос НВ Александр Федиенко.

«Проект закона вызвал бурю негодования у участников рынка, их ассоциаций, ГО и экспертов. И прежде всего он не прошел процедуру обсуждения с общественностью, экспертами и участниками рынка, на которых возлагаются «киберполицейские» обязанности. Тем более, что для реализации этих обязанностей операторам и провайдерам придется внедрять оборудование DPI, стоящее миллионы долларов.

[…]

В то время, как в ЕС с вступлением в силу GDPR усиливается ответственность всех сторон за хранение и использование персональных данных, у нас все наоборот: как говорится, «без суда, и следствия» доступ ко всему. Для борьбы с инакомыслящими и «инакоделающими» – ну очень удобный инструмент. Даже решения суда не нужно», — пишет Елена Минич, советник первого вице-премьер-министра по вопросам цифровой экономики.

«Инициативы по внедрению цензуры и механизмов контроля за информацией продолжаются уже лет 20, причем поводы для такого внедрения меняются (спам, детская порнография, борьба с пиратством и т.д.), а период, когда произойдет очередное «обострение», — нет: как правило, это происходит перед парламентскими или президентскими выборами», — считает Александр Ольшанский, глава комитета по электронной коммерции Интернет Ассоциации Украины.

В Европейской Бизнес Ассоциации напоминают, что текущая инициатива противоречит ценностям Европы и негативно скажется на бизнес-сообществе.

«Мы пропагандируем западные ценности, но одновременно готовим законодательную базу, которая кардинально противоречит таким убеждениям. Ведь речь идет о нарушении прав человека и основных конституционных свобод. Фактически, доступ к интернету и личное пространство в сети будут контролироваться властными структурами, которые смогут решать к каким ресурсам давать доступ населению, а к каким – нет. Конечно, это может привести к определенным злоупотреблениям и коррупционным рискам, использованию такого рычага в борьбе с конкурентами.

Провайдеры за свой счет будут обязаны покупать специальные устройства для блокировки. Если провайдер уклонится, ему грозит немалый штраф - 1% годового дохода. Более того, СБУ имеет специальные полномочия контроля выполнения «безопасности» в интернете. К сожалению, на сайте ВРУ не было опубликовано заключение Главного научно-экспертного управления, который мог бы объяснить, насколько этот проект Закона соответствует действующему законодательству Украины.

Основной мотив, которым руководствовался автор законопроекта №6688 – усиление кибербезопасности, вспоминая ситуации с NotPetya, BlackEnergy, Казначейством. Но такой способ блокировки не является надежным и верным. Посыл хороший, но ключ реализации совсем не тот.

Однако сегодня появились хорошие новости, ВРУ отказалась рассматривать этот проект без решения суда. И все же тот факт, что вчера Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал принять законопроект за основу вызывает значительное беспокойство в бизнес-сообщества. Надеемся, Законопроект не будет возвращен на рассмотрение в сессионный зал», – прокомментировала Евгения Лугановская, менеджер комитета Информационных технологий EBA.

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