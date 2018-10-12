Хакеры получили доступ к данным 29 миллионов пользователей Facebook

Социальная сеть Facebook заявила, что во время недавней кибератаки хакеры получили доступ к персональным данным 29 миллионов пользователей.

Как отмечает AP, первоначально в Facebook сообщили, что из-за бреши в системе безопасности 50 миллионов аккаунтов оказались уязвимыми, однако в соцсети не знали, был ли факт несанкционированного использования данных.

Согласно новому сообщению, хакеры получили доступ к именам, адресам электронной почты и телефонным номерам 29 миллионов пользователей. Злоумышленники получили еще больше данных, таких как родной город, дата рождения, последние десять мест, где они отметились, и 15 последних поисковых запросов 14 миллионов пользователей из указанных 29 миллионов. Еще один миллион аккаунтов был скомпрометирован, но хакеры не получили информацию.

Отмечается, что Facebook планирует уведомить пользователей, чьи учетные записи были взломаны.

В Facebook добавили, что другие приложения Facebook, такие как WhatsApp и Instagram, не пострадали.

Ранее НВ сообщало, что около 50 млн пользователей Facebook пострадали или могли пострадать из-за уязвимости в системе безопасности. Злоумышленники использовали уязвимость в функции Посмотреть как (View As), которая позволяет пользователям просматривать свою страницу в Facebook так, как ее видят другие пользователи.