Хакеры-коммунисты. Спецслужбы Австралии обвинили Китай в кибершпионаже

Спецслужбы Австралии заявляют, что производитель электроники Huawei сотрудничает с китайской разведкой. Власти КНР, в свою очередь, говорят об “антикитайском” мышлении.

Несколько лет назад бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Эдвард Сноуден открыл информацию о тотальной слежке американских спецслужб за многими государствами. Наконец, СМИ на всех основаниях могли писать о реальном “Большом Брате” и новом мировом порядке.

Но, похоже, что теперь звание главного шпиона на Земле плавно переходит от США к Китайской Народной Республике. НВ неоднократно писало, о том, что коммунистическая партия Китая запускает новую технологичную систему слежки за своими гражданами.

В самой населенной стране на планете анонсировали работу рейтинговой системы, с помощью которой можно будет делить общество на благоприятных и неблагоприятных граждан. Причем безо всяких кляуз и доносов: заменять “полицаев” будут смартфоны, онлайн-сервисы, и миллионы веб-камер.

Мало того, власти Китая могут использовать все прелести умных IT-систем и в других странах, благодаря своим популярным производителям. Так, на днях спецслужбы Австралии опубликовали отчет, который гласит, что последние два года китайская разведка вымогала у сотрудников компании Huawei ключи доступа к иностранным сетям.

Несмотря на то, что в документе не указано, насколько успешным был взлом и в какой именно стране, власти континента еще в августе 2018-го запретили Huawei и ZTE поставлять оборудование для развития 5G-связи в стране.

По их словам, “участие поставщиков, которые противоречат австралийскому законодательству, может привести к тому, что компания не предоставит адекватную защиту 5G от несанкционированного доступа или вмешательства”.

В самом же Huawei категорически отрицают предоставление пользовательской информации любым правительственным организациям.

We have been informed by the Govt that Huawei & ZTE have been banned from providing 5G technology to Australia. This is a extremely disappointing result for consumers. Huawei is a world leader in 5G. Has safely & securely delivered wireless technology in Aust for close to 15 yrs