Хакеры-коммунисты. Спецслужбы Австралии обвинили Китай в кибершпионаже

Спецслужбы Австралии заявляют, что производитель электроники Huawei сотрудничает с китайской разведкой. Власти КНР, в свою очередь, говорят об “антикитайском” мышлении.

Несколько лет назад бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Эдвард Сноуден открыл информацию о тотальной слежке американских спецслужб за многими государствами. Наконец, СМИ на всех основаниях могли писать о реальном “Большом Брате” и новом мировом порядке.

Но, похоже, что теперь звание главного шпиона на Земле плавно переходит от США к Китайской Народной Республике. НВ неоднократно писало, о том, что коммунистическая партия Китая запускает новую технологичную систему слежки за своими гражданами.

В самой населенной стране на планете анонсировали работу рейтинговой системы, с помощью которой можно будет делить общество на благоприятных и неблагоприятных граждан. Причем безо всяких кляуз и доносов: заменять “полицаев” будут смартфоны, онлайн-сервисы, и миллионы веб-камер.

Мало того, власти Китая могут использовать все прелести умных IT-систем и в других странах, благодаря своим популярным производителям. Так, на днях спецслужбы Австралии опубликовали отчет, который гласит, что последние два года китайская разведка вымогала у сотрудников компании Huawei ключи доступа к иностранным сетям.

Несмотря на то, что в документе не указано, насколько успешным был взлом и в какой именно стране, власти континента еще в августе 2018-го запретили Huawei и ZTE поставлять оборудование для развития 5G-связи в стране.

По их словам, “участие поставщиков, которые противоречат австралийскому законодательству, может привести к тому, что компания не предоставит адекватную защиту 5G от несанкционированного доступа или вмешательства”.

В самом же Huawei категорически отрицают предоставление пользовательской информации любым правительственным организациям.

We have been informed by the Govt that Huawei & ZTE have been banned from providing 5G technology to Australia. This is a extremely disappointing result for consumers. Huawei is a world leader in 5G. Has safely & securely delivered wireless technology in Aust for close to 15 yrs August 22, 2018

Издание Pocketnow сообщает, что представители КНР в ответ обвинили Австралию в “антикитайском мышлении” и призвали официальную Канберру пересмотреть решение о запрете Huawei для развития 5G сетей.

Напомним, что это не первый скандал, связанный с информационным шпионажем Китая за другими странами. Как уже писало НВ, в начале октября 2018-го издание Bloomberg Businessweek опубликовало расследование, согласно которому китайские спецслужбы несколько лет следят за серверами крупнейших американских IT-фирм.

Журналисты заявляют, что разведка народно-освободительной армии Китая внедряла микрочипы в компьютерное оборудование США, чтобы получить доступ к данным американских серверов.

По их словам, чипы размером с рисовое зерно добавляли на серверные платы во время их сборки на китайских фабриках, которые были подрядчиками компании Supermicro Computer.

Таким образом американский производитель Supermicro поставлял платы с китайскими “жучками” для 30 крупнейших IT-компаний США, включая Apple и Amazon. Микрочипы, которые не входят в оригинальную сборку плат, могли предоставить удаленный доступ к внутренней памяти разных компьютеров государственных компаний и одного крупного банка.

Если в случае с Apple не нужно объяснять, в каких объемах произошла возможная утечка информации и сколько людей могло пострадать, то с Amazon все еще серьезнее: одной из крупнейших “дочек” мирового ритейлера является компания Amazon Web Services (AWS), которая занимается виртуальными платформами вычислительных мощностей и облачными хранилищами данных.

Кроме того, что микрочипами пресловутого Supermicro пользуется также вся армия США, AWS имеет контракт на предоставление услуг американскому ЦРУ.

Под угрозой китайского шпионажа оказывается не только Америка, ведь абсолютное большинство телефонов и компьютеров по всему миру произведены именно в Китае.

Атаковать платы Supermicro - это то же, что и атаковать Windows. Это значит атаковать весь мир

"Атаковать платы Supermicro - это то же, что и атаковать Windows. Это значит атаковать весь мир", - рассказал Bloomberg бывший сотрудник разведки США.

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