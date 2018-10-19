Хакеры из Северной Кореи украли $534 млн в криптовалюте

Хакерска группировка Lazarus незаконно завладела криптовалютой на сумму более полмиллиарда долларов. Пострадали в основном криптобиржи и криптоинвесторы.

Согласно отчету фирмы по кибербезопасности Group-IB, за последний год хакеры украли около $882 млн, передает The Next Web.

Больше всего смогла получить группировка Lazarus - $534 млн.

Хакеры распространяли вредоносные программы и взламывали сети через так называемые "фишинг-сообщения".

Мошенники даже вкладывали криптовалюту в создание собственных сайтов, использовали поддельные документы и исчезали с деньгами инвесторов.

От подобных действий страдают как частные криптокошельки, так и большие банки и биржи. Криптотрейдеры часто спешат вкладывать деньги и забывают проверять подлинность сайтов.

Лаборатория Касперского ранее писала, что севернокорейская группировка Lazarus может быть связана с властью, поскольку хакеры участвовали в военном шпионаже и взламывали различные институции в Южной Корее, Индии, Китае, Бразилии, России и Турции.