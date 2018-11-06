Хакеры из Anonymous начали масштабную атаку против диктатуры в одной из африканских стран

Хакеры из группировки Anonymous взломали 70 веб-сайтов правительства Габона в знак протеста против диктатуры.
В стране протестуют против политики президента Али Бонго, пишет The Next Web.
Хакеры из Anonymous взяли на себя ответственность за широкомасштабную атаку DDoS, предположительно взломав многочисленные веб-сайты правительства небольшой страны Габон. Хакеры оправдывают свой поступок, утверждая, что это реакция на диктатуру президента страны.
"Anonymous всегда будет бороться против диктаторов и их режимов. Мы будем голосом для безмолвных, отвечать на безответную коррупцию, расизм или другие подобные злоупотребления", - говорится в заявлении хакеров.
72 различных официальных и правительственных веб-сайта Габона столкнулись с DDoS-атаками. Многие веб-сайты отправились в автономный режим после атаки, многие из них по-прежнему недоступны. Группа атаковала "все веб-сайты, заканчивающиеся на .ga" вместе с их почтовыми системами. Среди них - веб-сайт правительства Габона.
Ирония заключается в том, что на всех правительственных веб-сайтах отсутствовал защищенный протокол SSL или TSL.
Группа Anonymous была создана примерно в 2003 году. Она является ведущей группой хакеров, которые используют взлом как форму протеста. Ранее группа взяла на себя ответственность за DDoS-атаки в Южной Африке и Зимбабве, а также за ущерб, нанесенный сайтам правительства Нигерии.
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