Прятаться негде. Как VPN-сервисы собирают данные о пользователях

Из-за ограничений доступа к определённым веб-ресурсам, сервисы, которые шифруют частное интернет-подключение (VPN) становятся всё более популярными. Десятки VPN-серверов, браузеров и мобильных приложений дали уверенность пользователям, что их доступ к интернету абсолютно безопасен. Но, как оказалось, и в этой теме существует много иллюзий и подводных камней.

НВ узнавало, действительно ли все анонимайзеры полностью скрывают данные подключения пользователей, и разбиралось есть ли смысл пользоваться VPN-сервисами.

Откуда дым

После отключения ряда российских серверов в Украине, к широкому кругу пользователей дошла технология virtual private network или VPN. На тот момент, это был самый популярный способ сохранить информацию со своих, уже незаконных, аккаунтов во Вконтакте, Одноклассниках и Mail.ru.

Для Украины понятие информационного права и кибербезопасности было абсолютной новинкой и вызвало шквал эмоций и обсуждений как в сети, так и в реальной жизни. Хотя, не секрет, что во многих прогрессивных странах мира уже давно существуют жёсткие правила пользования интернетом и доступа к общественным сетям (к примеру, Китай в 2016-м запретил доступ ко всем мировым сайтам, включая Facebook, Google, Instagram, YouTube и даже Wikipedia)

Вскоре, украинцы тоже приняли новые пособия пользования интернетом, но, самые любопытные пользователи присоединились к мировому сообществу анонимных анархистов и открыли для себя куда более широкие горизонты мировой сети с помощью VPN.

В отличие от России, в нашей стране сам факт пользования анонимайзерами не является незаконным, но НВ ранее писало к чему мог бы привести запрет VPN в Украине.

Так действительно ли эти анонимные сервисы никоим образом не идентифицируют пользователя в сети, как они того обещают?

Кругом обман

Недавно, исследователи опубликовали работу, в которой проанализировали какие данные собирают самые популярные мировые VPN-cервисы о своих пользователях.

Как оказалось, 26 популярных анонимайзеров, включая платные сервисы, собирают важные персональные данные своих пользователей, по которым их можно идентифицировать в сети. Вся проблема в том, что факт обработки и сохранения данных был тщательно скрыт или завуалирован в условиях пользования анонимайзерами, с которыми всегда инстинктивно соглашаются интернет-юзеры.

Состоянием на март 2018-го, из 118 проанализированных VPN-сервисов: почти все из них хранили информацию о способах и деталях оплаты на сайте; больше половины собирали данные о времени подключения к серверу и пропускной способности сети их пользователей; 51% сайтов мониторили данные о том, какими устройствами пользуются их «анонимы»; почти треть всех анонимайзеров собирали личные данные пользователей; четверть хранили их IP-адреса; и только 9% имели доступ к истории браузера пользователей.

Статистика исследования анонимайзеров, фото: thebestvpn.com

Авторы исследования приходят к ключевому утверждению в результатах своей работы: «Если вы не делаете ничего противозаконного – с вами всё будет в порядке. Но в чём тогда смысл пользования VPN? Сервис должен делать вас полностью конфиденциальными и анонимными».

Ниже представлен список из тех анонимайзеров, которые считаются небезопасными по результатам исследования и собирают слишком много данных о своих пользователях:

1. PureVPN

2. HideMyAss

3. HotSpot Shield

4. VPN Unlimited

5. VyprVPN

6. Astrill

7. ZoogVPN

8. Buffered

9. TigerVPN

10. Boleh VPN

11. Anonymizer

12. IPinator

13. Seed4.me

14. AnonVPN

15. FlyVPN

16. SunVPN

17. iPredator

18. HideIP VPN

19. VPN Gate

20. HolaVPN

21. Faceless.me

22. Betternet

23. Ace VPN

24. Flow VPN

25. Freedom-IP

26. IronSocket

Интересно, что некоторые из этих сервисов являются платными и собирают со своих пользователей от двух до 10 долларов за месячную подпискую. Журналисты издания The next web подсчитали, что к 2019 году на сферу VPN будет тратиться около $70 млрд, что на $25 млрд больше, чем в 2014-м.

Также, показательным является пример, когда в прошлом году в США арестовали 24-летнего Райана Лина. Хакер использовал сервис PureVPN, но ФБР отследило его по реквизитам, которые анонимайзер обещал не хранить.

«Жить в «Чёрном зеркале» не хочется никому»

IT-юрист компании Axon Partners Владимир Присяжнюк убежден, что идею VPN-сервисов не удалось реализовать на полную, поскольку локальные интернет-провайдеры и владельцы VPN-серверов всегда будут иметь доступ к определенной информации о пользователе:

«Говоря о VPN-приложениях, уже аксиомой является факт, что некоторые из них, даже несмотря на указания в собственной Политике конфиденциальности противоположного, не просто собирают персональные данные пользователи (IP-адреса, локации, время подсоединения, имена, номера телефонов), а также делятся/могут делиться этой информацие с правоохранительными органами или же банально продавать», - отмечает эксперт.

Однако, по мнению Владимира, альтернативой анонимайзерам и VPN могут стать децентрализованные браузеры, которые используют технологию блокчейн (toshi.org, maidsafe.net и т.д.). Именно они предусматривают хранения данных не в одном центре, а децентрализовано у всех пользователей системы одновременно.

Также, юрист приводит пример технологии команды Павла Дурова, поскольку Телеграм создает зашифрованный канал, где данные без ключей шифрования не смогут быть расшифрованы, что позволяет пользователям оставаться в сети анонимно и безопасно.

Безусловно, эксперт не поддерживает идею тотального контроля и подчеркивает необходимость систем безопасности для пользователей:

«Да здравствует криптоанархизм, тонировка стекла в автомобилях и высокие воротники на плащах, в которых ходят шпионы»

«Искусственный интеллект, блокчейн, криптовалюты, анонимайзеры и т.д. – это те темы, о природе которых можно спорить долго и безрезультатно. Но все сводится к тому, в чьих руках и с какой целью они будут использоваться – такими будут и последствия. С другой стороны, жить в «Черном зеркале» не хочется никому, поэтому: да здравствует криптоанархизм, тонировка стекла в автомобилях и высокие воротники на плащах, в которых ходят шпионы».