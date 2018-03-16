Как Украина сделала шаг навстречу криптомайнерам и взволновала IT-индустрию. Главное в IT за неделю

О самых значимых событиях уходящей недели в отрасли информационно-коммуникационных технологий НВ рассказали отраслевые эксперты и топ-менеджеры.

Елена Минич

советник первого вице-премьер-министра Украины по вопросам цифровой экономики

В Украине успешно прошёл аукцион частот 4G 1800 МГц. Киевстар купил 70 МГц полосы, Vodafone Украина – 50 МГц, lifecell – 30 МГц. За 1800 частоты операторы заплатили 5,434 млрд гривен. Учитывая первый этап 4G аукциона в диапазоне 2,6 ГГц общая сумма двух торгов составила 7,89 млрд гривен.

У некоторых операторов сервис 4G заработает в основных городах Украины уже в ближайшие недели! Это действительно достижение и толчок для развития других бизнесов в стране.

При этом депутат Ляшко пытается безосновательно сорвать результаты тендера, заявляя, что цены на частоты были занижены и обвиняя Нацкомиссию регулирования связи и информатизации и участников в сговоре. О чем в Генпрокуратуру он направил соответствующее заявление. И такие популистские, непрофессиональные действия только снижают инвестиционную привлекательность для любых проектов в Украине. А тем более ещё ниже опускают культуру правового поля для ведения бизнеса в глазах международных партнеров, и отечественного бизнеса.

Ofcom -телеком регулятор Великобритании - определил дату проведения частотного аукциона: 20 марта 2018 состоится тендер на частоты 4G (40 МГц в диапазоне 2,3 ГГц) и 5G (150 МГц в диапазоне 3,5 ГГц). Также правительство создало 5G Testbeds с общим финансированием в £25 млн для развития сетей и сервисов в 5G: от туризма с AR до автопилотируемых автомобилей.

В Америке президент Трамп тоже включился в конкурентную гонку зa лидерство в 5G, и в первую очередь за контроль стандартов для пятого поколения сетей и девайсов. Недавний Executive Order, блокирующее попытку компании Broadcom купить американского производителя чипсетов Qualcomm за $117 млрд – это как раз про лидерство США в 5G и защиту национальных интересов.

Qualcomm действительно является лидером в разработке новых мобильных технологий и в настоящий момент вкладывает большие ресурсы в 5G разработки. Технология 5G сменит правила игры не только в телекоме, но и во всей цифровой экономике, становясь фундаментом для других отраслей экономики.

Поэтому вопрос лидерства в глобальных стандартах для 5G стал резко вопросом национальных интересов США. И, соответственно, приобретение Qualcomm сингапурской компанией было заблокировано ещё даже до анонсирования самой сделки.

Юрий Антонюк

глава EPAM Ukraine

По поводу законопроекта об отмене третьей группы единого налога хотелось бы отметить, что упрощенная система налогообложения сыграла важную роль и продолжает ее играть в развитии IT-индустрии Украины, как неотъемлемой части креативной экономики. Упрощенный механизм организации рабочего процесса для независимых консультантов креативной экономики остается наиболее соответствующим изменившемуся рынку труда высококвалифицированных мобильных кадров. К сожалению, наше трудовое законодательство и система налогообложения все еще живет по нормам устаревших подходов советских времен. IT на 90% работает на экспорт и какие-либо факты злоупотреблений, которыми сейчас депутаты пытаются оправдать налоговые изменения, для нашей отрасли нехарактерны.

Общеизвестный факт, что большинство государств, в том или ином виде, поддерживают развитие приоритетных для экономики отраслей. Так, например, в Румынии существует нулевая ставка в налогообложении труда. В Беларуси для программистов действует ставка НДФЛ 9%. В Голландии для высококвалифицированных специалистов-мигрантов налоговое нагрузка снижена с 50% до 25% на восемь лет. Это те существенные условия, которые являются драйверами развития экономик. Именно так выглядит реальная поддержка, а не постоянный популизм со стороны некоторых законодателей и государственных органов.

Возможно, предложенные законодательные инициативы приведут к краткосрочному эффекту, но в долгосрочной перспективе это чревато потерями для экономики. И если отменить третью группу и ничего не предложить взамен, то, конечно же, будут негативные последствия в виде оттока специалистов креативного кластера и ухода в серые схемы организации труда. Любые изменения должны быть предсказуем, понятны и постепенны. Также их принятие нужно сопровождать всесторонними консультациями с бизнесом.

Тарас Кицмей

соучредитель и член совета директоров SoftServe

Инициатива по отмене третьей группы единого налога, появившаяся на днях в Верховной Раде, является тревожным сигналом для отрасли. Ведь любое резкое изменение финансовых условий работы не просто существенно тормозит рост индустрии, но может полностью его остановить.

По моему мнению, любые подобные решения должны быть нацелены на улучшение условий ведения бизнеса, а не наоборот. А изменения регуляторной политики, законодательные инициативы и т.д. должны быть результатом диалога между властью, бизнесом и профильными организациями.

Понимая экономические перспективы, которые несет за собой стремительное развитие цифровых технологий, ведущие государства мира работают над стимулами для развития IT и экосистемы стартапов, привлечением на свои рынки труда ведущих талантов со всего мира. Жаль, что в нашем государстве несмотря на те впечатляющие результаты и, главное, перспективы - репутационные, экономические, социальные - которые демонстрирует IT-сектор, возникают вопросы о разрушении условий, при которых этот успех стал возможным.

Становление и развитие украинской IT сектора в много смысла является историей успеха. Один из самых "молодых" секторов экономики – в числе лидеров украинского экспорта. Генерирует значительную валютную выручку, создает тысячи высокооплачиваемых рабочих мест ежегодно. Является лидером для многих других сегментов бизнеса в вопросах стандартов и условий труда. В конце концов, благодаря IT молодежь увидела новую ролевую модель, в которой можно стать успешным, увидеть мир и делать вещи, которые реально меняют нашу жизнь к лучшему, и при этом не выехать из страны.

Николай Роенко

основатель и президент Miratech

Инициативы, подобные законопроекту №8089, являются важными и нужными. Нам действительно необходимо бороться с теневой экономикой и беспошлинным ввозом оптовых партий товаров. Однако нельзя допустить, чтобы под эгидой борьбы с нелегальным бизнесом мы вместе с грязной водой выплеснули из ванны и ребенка.

Почему IT-индустрия так остро реагирует на предлагаемые новшества? Приведу лишь основные причины:

1. Любая отрасль, которая работает на экспорт, в том числе и IT, не имеет возможности делать это нелегально. Разве зарубежные партнеры могут позволить себе сотрудничество с теневой структурой? Никогда. Именно поэтому наши заказчики требуют от нас ежегодных аудиторских отчетов, подтверждающих полную законность и легальность нашего бизнеса. Так что выводить IT-отрасль из тени нет необходимости, она всегда ведет свой бизнес 100% легально.

2. За последние 10 лет в отрасли сложились некоторые традиционные модели ведения бизнеса. В данном случае мы говорим о модели СПД. Как все в природе, эта модель имеет свои достоинства и недостатки, тем не менее, она сложилась, стала привычной и успешно работает. Среди достоинств, которые сегодня привлекают IT-шников, можно отметить возможность работать по нескольким проектам одновременно (в том числе и на free-lance, в том числе и на за рубеж), гибкость с точки зрения смены проекта, возможность ведения дополнительных направлений бизнеса, например, "сдача в аренду собственной недвижимости" и пр. Отменяя одну модель работы, необходимо предложить качественную альтернативу. Одно дело, когда мы боремся с теми, кто уклоняется от налогов, тут необходимо проявлять жесткость. Однако IT отрасль платит свои налоги исправно, соответственно и обращения к себе она заслуживает более бережного, чем просто "сломать и запретить".

3. Мы давно уже живем в глобальном мире. Особенно ярко это проявляется в IT. Человек может работать на глобальную IT-компанию, абсолютно из любой точки мира. От чего зависит выбор физического места жительства? От привлекательности той или иной страны. В понятие привлекательности входит политическая стабильность, условия для жизни (инфраструктура, криминогенная обстановка, медицинские услуги и пр.), уровень налогообложения. Если привлекательных факторов не много, специалист переедет в страну, более комфортную для жизни. Тем более, что наши соседи наперебой предлагают IT-шникам льготы, "только приезжайте, живите и работайте".

4. В пояснительной записке авторы законопроекта ссылаются на аналитическую работу Института социально-экономической трансформации, в которой проведен анализ уровней налогообложения в различных странах. Однако, авторы берут из этой работы только те данные, которые подтверждают их выводы и умалчивают о том, что их опровергает. Так, например, в исследовании говорится также о странах, где единый налог такой же как в Украине или даже ниже – среди них Беларусь, Румыния, Грузия. Тем не менее, авторы законопроекта сравнивают Украину только с развитыми европейскими странами, но, к сожаленью, это далеко от реальности сегодняшних дней.

Принятие подобных новшеств приведет к тому, что Украина перестанет быть страной, привлекательной для ведения ИТ бизнеса, что сначала вызовет замедление развития IT-отрасли, снижению объемов экспортной выручки и сокращению количества специалистов, а в дальнейшем - к ее постепенному сворачиванию.

Александр Кубраков

исполнительный директор Ассоциации ІТ Украины

Отмена третьей группы единого налога для физлиц-предпринимателей как минимум ощутимо затормозит развитие ІТ-отрасли, отбросив ее на годы назад, а страна потеряет стабильно растущий источник валюты. Все это приведет к потере для страны конкурентных преимуществ на современном мировом рынке, и, что очень важно – потерю существенной части талантливого и образованного кадрового капитала.

Креативные индустрии и ІТ-отрасль в частности сегодня являются крайне важным элементом экономики любого современного и успешного государства. Не требуя никаких дополнительных ресурсов, основываясь на знаниях и талантах, этот сегмент предоставляет инновационные продукты и услуги с высокой добавочной стоимостью, характеризуется достаточно высоким уровнем оплаты труда. Без преувеличения, информационные технологии и другие "индустрии знаний" – основы экономики будущего. И пока у Украины есть все шансы стать частью этой экономики.

Развиваясь сама по себе, за очень короткий отрезок времени ІТ-отрасль смогла занять третью строчку в списке наиболее доходных экспортных индустрий страны, а значит – и основным стабильным источником иностранной валюты для украинской экономики. Только за последний год рост отрасли составил 20%, а объем дохода – $3,7 млрд. Эксперты обоснованно прогнозируют двукратное увеличение доходов в перспективе ближайших нескольких лет, а вместе с финансовым – появление еще десятков тысяч новых рабочих мест в ІТ-сфере и сопутствующих отраслях.

Кевин Чжоу

руководитель подразделения Huawei Consumer BG в Украине

Компании Vodafone и Huawei объявили о первом в мире звонке по технологии 5G. Начиная с 2009 года компания Huawei инвестировала порядка $600 млн в собственные исследования и разработки в технологии 5G. То есть, безопасная экосистема для беспилотных автомобилей, умного дома (когда разные бытовые приборы могут "общаться" между собой и своим хозяином при помощи смартфона), дополненная и виртуальная реальность – все это станет частью нашей повседневной жизни совсем скоро, в том числе благодаря переходу от 4G к 5G.

Наверное, мало кто знает в Украине, что Huawei в мире – не только производитель смартфонов, но и лидер в сфере телекоммуникаций и поставляет продукты и решения для мобильной связи. В Украине Huawei сыграл значительную роль в строительстве сетей 3G для всех операторов.

На данный момент, покрытие связи 3G в Украине неравномерно (как по точкам присутствия, так и по протоколам связи). При этом, рынок смартфонов в Украине продолжает расти, за 2017 год он вырос приблизительно на 20%. Скорое внедрение 4G будет только способствовать дальнейшему росту рынка мобильных устройств.

Все представленные в Украине новые модели смартфонов Huawei, начиная с массового сегмента (например, Nova lite и Y7), поддерживают работу в 4G-сетях. А по словам руководителя Киевстар, Петра Чернышова, на данный момент именно Huawei Mate10 Pro является самым скоростным смартфоном в плане работы в 4G. Ожидается, что с лета этого года технология 4G станет доступна массовому потребителю в Украине.

Константин Иванов

управляющий директор креативного отдела Ebola Communications

Квантовое превосходство изменит нашу жизнь. Корпорация Google представила революционный 72-кубитный процессор Bristlecone, который в некоторых типах задач превзошел возможности современных суперкомпьютеров. Фактически это означает начало эры квантового превосходства. Возможностей созданных в прошлом году 50-кубитных квантовых компьютеров для этого было недостаточно.

Основные игроки рынка в последние годы продвигались в амбициозной цели — созданию квантового вычислительного устройства, пригодного для массового практического использования. Дальнейшие успехи на этом поприще приведут к настоящей революции в информационных технологиях и других сферах. В результате это позволит создавать вакцины от ранее неизлечимых болезней, подробно моделировать Вселенную и отдельные физические процессы, а также обрабатывать огромные объемы любой другой информации.

Но не все воспринимают перспективы развития квантовых компьютеров одинаково оптимистично. Техническая революция грозит ухудшением криптостойкости существующих алгоритмов защиты, снижением общего уровня информационной безопасности, нарушением неприкосновенности персональных данных и усилением контроля за гражданами со стороны правительств и спецслужб.

Рост вычислительных возможностей человечества может также привести к созданию полноценного искусственного интеллекта, что тоже связано с рисками, которые трудно прогнозировать. В прошлом году нейросети, глубинное обучение и когнитивные системы уже привели к прорыву в бизнесе. Очевидно одно: очень скоро в жизни миллионов людей произойдут существенные изменения.

Мир вкладывает деньги в технологии дополненной реальности. Саудовская Аравия инвестировала $461 млн в стартап Magic Leap, который еще с 2014 года занимается разработкой устройства для системы дополненной реальности. Всего за время существования проекта он собрал по всему миру около $2,3 млрд, однако готовый продукт до сих пор так и не был представлен. Разработчики объясняют это тем, что они "создают будущее" с нуля.

Конечно, пользователям интересно, на что именно нужны настолько большие суммы денег, которых хватило бы на маленькую космическую программу. Инновационные устройства требуют инновационных аппаратных и программных средств, у которых до сих пор не было полноценных аналогов. Это похоже на процесс создание паровой машины в XVIII веке: сначала нужно построить машины, с помощью которых можно будет делать детали для машин. Тогда это были более точные станки, а сегодня — принципиально новая программная среда, революционная платформа и собственная операционная система.

Выход продукта Magic Leap ожидается уже в 2018 году. Конечно, еще остается очень много вопросов, на которые официальные представители стартапа так и не дали исчерпывающего ответа. Но возможности AR-технологий уже высоко оценили по всему миру. Вероятно, это изменит наши представления о мире информационных технологий не менее радикально, чем искусственный интеллект, блокчейн или квантовые вычисления.

Станислав Подъячев

управляющий партнер Blockchain Lab

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей странице в Facebook заявил о том, что майнинг получит собственный КВЭД в Украине. Министр написал, что правительственный комитет поддержал решение дополнить Классификатор видов экономической деятельности (КВЭД) пунктом о майнинге как деятельности по поддержке функционирования распределенной базы данных, обеспечивая ее целостность, неизменность и согласованность путем проведения вычислительных операций электронно-вычислительными машинами. Один из советников замминистра заявил, что данным решением положено начало развития криптоэкономики в Украине и ее активная поддержка правительством. Украина имеет все шансы занять лидирующую позицию на глобальном рынке в данной индустрии.

Японская компания тестирует платежи за зарядку авто через Bitcoin Lightning Network. Chubu Electric Power Company, третий по величине поставщик электроэнергии в Японии, вступила в партнерство с Internet of Things (IoT) стартапом Nayuta Inc и компанией по программному обеспечению Infoteria с целью поэкспериментировать с возможностью использования технологии Blockchain для зарядки электромобилей и подключаемых гибридов. Lightning Network будет использоваться в микроплатежах за электроэнергию, как сообщает TechCrunch Japan. Lightning Network приспособлен для микроплатежей благодаря минимальным комиссиям. По сути, это возрождение основной функции Bitcoin — мелкие платежи с минимальными комиссиями. Этот кейс можно только поприветствовать. Если это тестирование удачно закончится, оно будет свидетельствовать о том, что Lightning — это самое правильное решение для масштабирования сети Bitcoin.

Google запретит рекламу всех типов, связанную с криптовалютами, в июне 2018 года. В соответствии с обновленной политикой финансовых продуктов Google, никакие рекламные объявления о "криптовалютах и связанном с ними контенте (включая, но не ограничиваясь ими, первичные размещения монет, криптовалютные биржи, криптовалютные кошельки и советы по криптовалютному трейдингу") не будут приниматься. Это очень хорошо, что закроют возможность рекламы. Таким образом проекты будут тратить меньше ресурсов на централизованную корпорацию. Возможно, создадут свой "Гугл", децентрализованный сервис для поиска, чтобы противостоять цензуре транснациональных корпораций.

Андреа Энрия, председатель Европейской банковской организации (European Banking Authority, EBA), сказал, что было бы более эффективно запрещать банкам и другим финансовым учреждениям сберегать и продавать криптовалюты, чем напрямую регулировать крипту. Замечания Энрии последовали после недавнего движения в направлении крипторегулирования в Европе. 8 марта Европейская комиссия выпустила свой "План действий", призванный разработать нормативную базу для всей финтех-индустрии, в том числе Blockchain. На прошлой неделе председатель Банка Англии отметил, что крипта должна регулироваться, а не "запрещаться".

Компания P2P-платежей Circle объявила 13 марта о том, что они внедрили дополнение к своей "семье" — приложение для криптовалютных инвестиций Circle Invest — для большей части США. Миннесота, Вайоминг и Гавайи все еще не включены из-за нормативной бюрократии, в то время как Нью-Йорк получит доступ "очень скоро", как говорится в сообщении компании. В этом году Circle активно входит в криптовалюты. В феврале появились новости о том, что компания приобрела крупную биржу Poloniex в сделке на сумму $400 млн, поддержанной IDG Capital.

Владимир Бондаренко

технический директор компании Mauris

Исследование технологической фирмы W3Techs показало, что система управления контентом WordPress отвечает за работу 30% всех сайтов в интернете. WordPress полностью доминирует на рынке CMS продуктов (систем управления контентом). Мы как компания, которая разрабатывает как индивидуальные решения, так и решения на различных CMS системах, считаем, что WordPress получил оправданную популярность. Единственное, что разочаровало - это укрепление позиций Joomla (их доля выросла с 2,8% до 3,1%), который опережает Drupal с их 2,2%. С архитектурной точки зрения и чисто визуально этот продукт слабее своих конкурентов.

Хочу отметить, что стартапам очень важно при выборе платформы для реализации продукта учитывать специфику функционала и нагрузку проекта. Использование платформ WordPress, Joomla и Drupal предпочтительно для информационных ресурсов и сайтов с невысокой посещаемостью. На сегодняшний день CMS используют чуть более 50% всех сайтов интернета. Для высоконагруженных ресурсов использование CMS продукта не является оптимальным, логичнее использовать индивидуальное решение.

Ирина Андрющенко

сооснователь и СОО IT-компании для маркетинг D2

Крупные IT-гиганты скупают data driven companу. Очередным подтверждением этому стала новость этой недели о покупке Apple сервиса по электронной подписке на издания Texture. Приложение позволяет читать с мобильных устройств статьи в более чем 200 журналов за фиксированную абонентскую плату в $10. Что интересно, буквально недавно другие крупные IT-гиганты заявили о покупках подобных data driven бизнесов – Facebook в конце января купил Confirm (платформу по верификации ID-удостоверений), а осенью группа Alphabet (куда входит Google) обзавелась облачным сервисом по управлению идентификацией.

Если рассматривать эти покупки именно с точки зрения сервисов для работы с данными, выглядит так, что данные о поведении пользователей в сети все больше становятся ценным активом. Data Driven Company – это уже не только социальные сети, поисковики и е-коммерс. Традиционно сфокусированные на производстве товаров или бытовых услуг компании ищут новые источники прямых контактов с потенциальными потребителями. Если ещё чуть дальше посмотреть, то продажа массивов данных о поведенческой характеристике пользователей самым разным бизнесам будет составлять всю большую часть дохода сервисных компаний.

Оксана Савицкая

директор проектного офиса МХП

10 марта во Львове проходила конференция AI & Big Data, где можно было познакомиться с докладами не только украинских, но и зарубежных специалистов из Германии, Швейцарии, США и др.

Кроме всех технических аспектов, связанных с разработкой в сфере AI & Big Data, живой интерес вызвал доклад юриста Ивана Городицкого "О правовых ограничениях разработки ПО для искусственного интеллекта: что следует учесть?". И здесь были раскрыты почти все темы, которые поднимаются мировым сообществом в части потенциальных рисков от применения искусственного интеллекта и государственного урегулирования, и контроля над такими разработками. Требования об индикаторе на чат-боте, о том, что это чат-бот, а не реальный человек, с которым ты общаешься, уточняя какие-то вопросы. Или законопроект о применении антимонопольных законов к международным игрокам в IT, влияние в сети которых постоянно увеличивается. Все это последствия осознания того, куда движется мир и где он не должен оказаться.

Хочу отметить, что, учитывая темпы развития этой ветки в IT-индустрии, государственное регулирование слегка "запаздывает" и риск попасть в ситуацию, описанную в книге "Сфера" Дейва Еггерса, не за горами. Хотя, в докладе, были озвучены и другие направления государственного регулирования, а точнее рассмотрения применения AI, как источника пополнения государственной казны. Если компания вместо человеческого труда применяет такие технологии как АI или ML, то это также должно облагаться налогом. И в этом направлении, думаю, законы будут разрабатываться и утверждаться быстрее.