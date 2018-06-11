Война и мир. Как Google, Apple и Amazon работают на Пентагон

После протестов своих работников, Google заявил о прекращении сотрудничества с Пентагоном. Но это далеко не единственный IT-гигант, который помогал вооруженным силам.

На днях генеральный директор Google Сандар Пичаи опубликовал обновленные принципы работы искусственного интеллекта (ИИ) Google.

Менеджер указал, что их ИИ разрабатывается не только для упрощения работы существующих электронных устройств, но и для решения важных социальных проблем: прогнозирования рисков лесных пожаров, анализа состояния животных на фермах, диагностике раковых заболеваний и предотвращении слепоты.

Помимо этого, представитель Google добавил актуальную составляющую из четырех пунктов. Компания обещает не разрабатывать ИИ для:

– технологий, которые могут нанести глобальный ущерб;

– оружия или других технологий, задача которых – прямое или косвенное причинение вреда людям;

– технологий, которые собирают или используют информацию для наблюдения, нарушая международные нормы.

– технологий, которые противоречат принципам международного права и правам человека.

Четкий акцент Google на том, что они не собираются создавать ИИ для оружия, связан с недавним скандалом, когда интернет-компания помогала армии США в разработке военных дронов.

Программисты Google участвовали в так называемом Проекте Мэйвен, и их ИИ-технология TensorFlow помогала быстро анализировать фотографии с дрона, автоматически определяя, где находятся живые и неживые объекты.

Фото: Lowyat.NET

Несмотря на заявления, что технология Google используется только в мирных целях и не имеет отношения к авиаударам с помощью дронов, сотрудничество с Пентагоном вызвало беспокойство внутри самой компании.

Как сообщает Gizmodo, более 10 сотрудников решили уволиться с Google, объясняя это тем, что «руководство стало менее открытым по поводу своих решений в сложных вопросах и, похоже, менее заинтересовано в том, чтобы прислушиваться к мнениям работников».

Также, некоторые работники выразили негодование по поводу работы с Проектом Мэйвен, считая, что такие тонкие и сложные задачи должны выполнять люди, а не компьютер, и Google вообще не должен быть вовлечен в любую военную работу.

В поддержку добровольно уволившихся, около 4000 сотрудников Google подписали петицию генеральному директору компании с просьбой немедленно остановить сотрудничество с военным проектом, и опубликовать положение, что компания не будет участвовать в разработке оружия.

Как видим, Сандар Пичаи выполнил требования своих подопечных, но к публикации добавил, что Google все равно будет сотрудничать с властью и армией в сферах киберзащиты, испытаний, набора в армию, обслуживании военнослужащих и спасательно-поисковых операциях.

В связи с этим НВ разбиралось, как крупные IT-компании сотрудничали с силовыми структурами США.

Microsoft

Фото: TheVista.ru

Основанная Биллом Гейтсом компьютерная компания имеет длительные отношения с государственными проектами, и в том числе с армией.

Помимо длительного использования Пентагоном операционной системы Windows, недавно Microsoft заключили новый контрат c ЦРУ и рядом других спецслужб безопасности.

Как сообщает издание Business Day, Mirosoft получили контракт на несколько сотен миллионов долларов, по которому 17 ведомственных спецслужб США будут использовать облачный сервис Microsoft Azure Government.

Сервис Microsoft будет использоваться для сбора и хранения информации федеральными и локальными властями.

Причем ранее подобные контракты были разделены между несколькими крупнейшими производителями программного обеспечения – IBM, Oracle, Amazon и теми же Microsoft.

Но c недавних пор, для упрощения управления, власти решили передать весь подобный бизнес в руки одной частной компании. И теперь Microsoft получили сертификат безопасности для хранения конфиденциальных данных департамента юстиции США, отдела военнослужащих, иммиграционных и таможенных органов.

Amazon

Фото: Axios

Предыдущим поставщиком облачного хранилища информации для ЦРУ и Агентства национальной безопасности была компания мультимиллиардера Джеффа Безоса.

Amazon Web Services (AWS), которые являются одними из лидеров рынка облачных хранилищ, получили один из самых больших контрактов на разработку программного обеспечения для американских спецслужб в 2013-м.

Решение покупать IT-новинки, а не разрабатывать их самостоятельно было принято для экономии государственных денег. Согласно данным Эдварда Сноудена в 2013-м сумма затрат на IT-сектор госбезопасности США достигла $8 млрд.

AWS же получили всего $600 млн за предоставление своего облачного сервиса на 10 лет. После этого возник ряд скандалов, в частности – судебные иски от IBM, которые также хотели полакомиться госконтрактами, и большой скандал с утечкой данных почти двух миллионов пользователей разных соцсетей, которые собирали службы безопасности США и хранили их как раз на AWS.

Но, после известного противостояния нового президента США – Дональда Трампа и все того же руководителя Amazon – Джеффа Безоса, похоже что именно Трамп становится главным противником сотрудничества с Amazon.

Apple

Фото: Mac Rumors

В проекте FlexTech Alliance, кроме Apple, участвовали также авиагигант Boeing, представители Гарварда и около 150 других частных компаний.

Заказ Пентагона на $75 млн предусматривал создание электронных устройств из гибких материалов, для ношения солдатами или установки на военные корабли и самолеты, чтобы отслеживать их состояние в реальном времени.

Тогдашний министр обороны США Эштон Картер говорил: «Я настаиваю на том, чтобы Пентагон думал за пределами нашей пятиугольной коробки и инвестировал в инновации в Кремниевой долине и в технологичных сообществах по всей стране».

Но, как и в случае с Amazon, по приходу Трампа и новой администрации, отношения Apple и силовых структур США переживали сложные моменты.

В частности, действующий президент даже призывал бойкотировать всю продукцию Apple, из-за того, что они отказывались сотрудничать с ФБР по делу терактов в Сан-Бернардино, и ссылались на политику защиты данных своих пользователей.