10 июля 2018, вторник

Как Facebook мстит украинцам, которые отомстили FIFA за хорватских футболистов

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Facebook массово проверяет пользователей, которые снизили рейтинг аккаунту FIFA
W3 Consulting

Facebook массово проверяет пользователей, которые снизили рейтинг аккаунту FIFA

Facebook начал массовую проверку пользователей, которые снижали рейтинг аккаунту Международной федерации футбола FIFA. Эксперты говорят, что это не автоматический алгоритм, а централизованные действия руководства соцсети.

Сообщения о блокировке аккаунтов в Facebook появились 10 июля 2018-го, после того, как более 150 тысяч пользователей снизили рейтинг официальной страницы FIFA до одного из пяти баллов.

Независимый эксперт по кибербезопасности Егор Папышев написал в Facebook, что примерно с 13.00 часов по киевскому времени к нему поступала информация о проблемах с доступом и блокировках аккаунтов пользователей, которые принимали участие в понижении рейтинга страницы FIFA.

Эксперт пишет: «У меня нет сомнений, что именно эта активность послужила причиной таких действий Facebook в отношении пользователей. Facebook начал масштабную кампанию против пользователей, понизивших рейтинг группе FIFA».

Пострадавшие пользователи столкнулись с похожими проблемами: их выбрасывало из Facebook и Messenger, и сервис требовал произвести процедуру повторной идентификации.

А некоторые даже получили запрет на лайки, блокировку аккаунта на один час и вынуждены были пройти через процедуры пересмотра последних действий в Facebook.

Это явно не good face со стороны FIFA и Facebook

«Моё предположение: это не автоматические сценарии противодействия атакам ботов. Я думаю, что аномалия (массовое понижение рейтинга конкретной группе) была зафиксирована еще вчера, а на момент ответных действий соцсети счет перевалил уже за 150000. Поэтому, насколько я могу судить, принималось какое-то консолидированное решение живыми людьми, ответственными лицами из Facebook. И теперь мы видим уже последствия этого решения» – прокомментировал Егор Папышев для НВ Техно. 

«Это явно не good face со стороны FIFA и Facebook. Оценивая фидбек от пользователей, я могу судить о массовости этой кампании: речь идет о десятках тысяч аккаунтов».

Уже сейчас, негативный рейтинг страницы FIFA в Facebook удален, и пользователи больше не могут поставить оценку этому аккаунту. Также, была отключена возможность оценить и прокомментировать страницу штаб-квартиры FIFA на Google Maps.

 

Каким образом Facebook только через день заметил подозрительную активность на странице с четырьмя миллионами подписчиков, приняв десятки тысяч людей за ботов – неизвестно. Но закрытие рейтинга аккаунта явно говорит о том, что ситуация вышла из-под контроля руководства соцсети.

Напомним, конфликт начался после того, как футболисты сборной Хорватии Домагой Вида и Огнен Вукоевич отпраздновали победу над сборной России на видео со словами: «Слава Украине! Это победа за Динамо и за Украину! Хорватия, вперед!».

В ответ FIFA вынесли предупреждение Домагою Виде, а Огнен Вукоевич был уволен с поста скаута сборной Хорватии.

Пользователи соцсетей решили поддержать спортсменов, и массово снижали рейтинг интернет-ресурсам FIFA с оставленными сообщениями «Слава Украине».

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