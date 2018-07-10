Как Facebook мстит украинцам, которые отомстили FIFA за хорватских футболистов

Facebook начал массовую проверку пользователей, которые снижали рейтинг аккаунту Международной федерации футбола FIFA. Эксперты говорят, что это не автоматический алгоритм, а централизованные действия руководства соцсети.

Сообщения о блокировке аккаунтов в Facebook появились 10 июля 2018-го, после того, как более 150 тысяч пользователей снизили рейтинг официальной страницы FIFA до одного из пяти баллов.

Независимый эксперт по кибербезопасности Егор Папышев написал в Facebook, что примерно с 13.00 часов по киевскому времени к нему поступала информация о проблемах с доступом и блокировках аккаунтов пользователей, которые принимали участие в понижении рейтинга страницы FIFA.

Эксперт пишет: «У меня нет сомнений, что именно эта активность послужила причиной таких действий Facebook в отношении пользователей. Facebook начал масштабную кампанию против пользователей, понизивших рейтинг группе FIFA».

Пострадавшие пользователи столкнулись с похожими проблемами: их выбрасывало из Facebook и Messenger, и сервис требовал произвести процедуру повторной идентификации.

А некоторые даже получили запрет на лайки, блокировку аккаунта на один час и вынуждены были пройти через процедуры пересмотра последних действий в Facebook.

Это явно не good face со стороны FIFA и Facebook

«Моё предположение: это не автоматические сценарии противодействия атакам ботов. Я думаю, что аномалия (массовое понижение рейтинга конкретной группе) была зафиксирована еще вчера, а на момент ответных действий соцсети счет перевалил уже за 150000. Поэтому, насколько я могу судить, принималось какое-то консолидированное решение живыми людьми, ответственными лицами из Facebook. И теперь мы видим уже последствия этого решения» – прокомментировал Егор Папышев для НВ Техно.

«Это явно не good face со стороны FIFA и Facebook. Оценивая фидбек от пользователей, я могу судить о массовости этой кампании: речь идет о десятках тысяч аккаунтов».

Уже сейчас, негативный рейтинг страницы FIFA в Facebook удален, и пользователи больше не могут поставить оценку этому аккаунту. Также, была отключена возможность оценить и прокомментировать страницу штаб-квартиры FIFA на Google Maps.

Каким образом Facebook только через день заметил подозрительную активность на странице с четырьмя миллионами подписчиков, приняв десятки тысяч людей за ботов – неизвестно. Но закрытие рейтинга аккаунта явно говорит о том, что ситуация вышла из-под контроля руководства соцсети.

Напомним, конфликт начался после того, как футболисты сборной Хорватии Домагой Вида и Огнен Вукоевич отпраздновали победу над сборной России на видео со словами: «Слава Украине! Это победа за Динамо и за Украину! Хорватия, вперед!».

В ответ FIFA вынесли предупреждение Домагою Виде, а Огнен Вукоевич был уволен с поста скаута сборной Хорватии.

Пользователи соцсетей решили поддержать спортсменов, и массово снижали рейтинг интернет-ресурсам FIFA с оставленными сообщениями «Слава Украине».