Как Apple и Xiaomi убивают легендарный бренд Fitbit

Индустрия смарт-браслетов постепенно приходит в упадок. Apple и Xiaomi смогли победить культовый бренд Fitbit в носимой электронике. Что это значит для рынка?

В 2017 году пользователи всего мира подтвердили то, что многие эксперты говорили с самого начала: смарт-браслеты – бесполезное устройство, им не хватает реальных преимуществ перед обычными часами, чтобы покупатели ощутили в них потребность.

Прошлый год стал во многом переломным для этого сегмента электроники. С былого лидера – Fitbit – слетела корона, но благодаря общими усилиями экс-лидера, а также текущего фаворита рынка, компании Apple, им удалось нащупать то, что может повысить их ценность в глазах покупателей.

Царь горы

Много лет американский производитель носимой электроники Fitbit был королем рынка: компания «играла» в топовом сегменте, интерес пользователей к здоровому образу жизни (и, соответственно, змерениям показателей собственного тела) рос, а на рынке не было серьезных конкурентов.

Первые смарт-часы на Android Wear или на Tizen были интересными, но так и не вскружили головы покупателей: сегмент рос медленно. Производители носимой электроники ждали чуда от Apple. Что компания придет и научит покупателей хотеть смарт-часы, а производителей – делать то, что было бы нужно пользователям. А остальные скопируют эту практику.

Но не тут-то было. Первые Apple Watch нельзя назвать провальным продуктом, но и взрывного роста устройство не принесло. Пару лет Apple Watch хоть и дышали в спину фитнес-браслетам, но не выглядели угрожающе.

С Xiaomi та же история. C 2014 года компания медленно, но верно начала отбирать пользовалей у Fitbit. В основном благодаря удачной линейке в нижнем сегменте для нетребовательных пользователей.

По правде, Xiaomi выпустила уже несколько поколений браслетов, и среди них до сих пор нет ни одного, который можно было бы всерьез использовать для тренировок. Это устройства с базовыми возможностями, но для большинства пользователей шагомера, пульсометра, измерения сна и умного будильника достаточно с головой.

Разумеется, на рынке есть и другие производители, также с ощутимой долей (тот же Garmin, например), но не настолько ощутимой, чтобы делать погоду на рынке.

Что-то пошло не так

Тревожным звоночком для культового бренда Fitbit стали итоги 2017 года. Отчеты исследовательских компаний показали: Apple отобрала корону лидерства, переманив в себе платежеспособную публику.

Более того, компания из Купертино обошла все швейцарские бренды часов вместе взятые и отгрузила 18 млн устройств (при объеме рынка в 115 млн штук по оценкам IDC). Рост по сравнению с прошлым годом составил 54%. При этом на последний квартал 2017, когда вышли часы третьего поколения, пришлось 8 млн отгрузок – то есть почти половина всех проданных Apple Watch.

Кроме того, по данным IDC, в прошлом году просели продажи у всех производителей браслетов. Fitbit и Xiaomi ощутили это на себе как никто другой. Первая за последний квартал просела на 17%, вторая – на 5%.

Пользователи выбирают многофункциональные устройства, такие как смарт-часы. Но ни у одной из них пока не появилось сильных моделей смарт-часов, обе компании представили часы в 2017 году, но они так и не стали популярны.

В итоге к концу года эти три производителя сохранили лидерские позиции на рынке, но вот места по отношению друг к другу поменялись. Fitbit уступил первенство Apple и Xiaomi.

Почему пользователи так полюбили Apple Watch

На самом деле неудачный 2017 год для Fitbit был достаточно предсказуем. Fitbit застряла посередине между молотом и наковальней. С одной стороны – флагманские часы Apple, с другой – бюджетные смарт-браслеты Xiaomi, которые существенно дешевле бюджетных браслетов Fitbit, но функционально не сильно им уступают.

Компания старалась играть в топовом сегменте, где ей просто не нашлось что ответить Apple Watch 3. Это стильное устройство с поддержкой всевозможных коммуникаций, LTE в том числе. Его можно использовать отдельно от смартфона, при этом оставаясь на связи и полноценно тренируясь. Плюс харизма бренда Apple и упор на массового пользователя, а не только на тех, кто активно занимается спортом. И все это всего на $30 дороже, чем Fitbit Ionic – смарт-часы, которые, несмотря на обилие датчиков (сердечный ритм, уровень глюкозы и кислорода в крови) так и не взлетели.

С другой стороны, не каждому пользователю по карману даже базовые модели Fitbit, да и потребность в спутнике на тренировках есть не у всех. Кому-то достаточно знать, что он делает 10 000 шагов в день и спит по 8 часов в сутки – эти задачи «закрывают» с головой всякие Xiaomi Mi Band при цене в несколько раз меньшей.

Конечно, Mi Band любого поколения вообще не вариант для людей, которые занимаются спортом. Но давайте посмотрим правде в глаза – их пока меньшинство. И часть этого меньшинства у Fitbit отъел Apple и другие, более «спортивные» бренды. Garmin, например.

У этого класса устройств есть еще одна проблема (во всяком случае, на данный момент). Медленное устаревание моделей. Если в нижнем сегменте благодаря Xiaomi еще есть какая-то динамика (Mi Band 2 стал большим шагом вперед по сравнению с предшественником), то в верхнем инноваций мало, особенно в браслетах. Сколько лет прошло с выхода Fitbit Surge, а модель актуальна до сих пор. Больших оснований менять ее просто нет.

Шеф, все пропало?

Похоже, что в Fitbit не стали сильно горевать по прошлому году и сосредоточились на новой стратегии. В нынешнем году компания представила два бюджетных устройства – это смарт-браслет для детей за $100 (конечно, в разы дороже, чем браслеты Xiaomi, но и возможности у софта Fitbit иные) и смарт-часы за $200.

Задачей первого будет мотивировать детей двигаться больше. Второй – конкурировать с Apple Watch. Аналитики предполагают, что с разницей в цене в 100 долларов модель может помочь компании вскочить в уходящий поезд рынка смарт-часов. Тем более что, по прогнозам IDC, к 2021 году он должен вырасти почти в два раза по сравнению с прошлым годом – до 220 млн устройств.

Кроме того, в Fitbit понимают, что продажи устройств так или иначе упрутся в потолок снова, и нужно искать другой источник доходов.

Как и Apple, компания видит развитие сегмента в росте медицинской составляющей. Также производитель смарт-браслетов заключил партнерское соглашение с DexCom (занимается устройствами для диабетиков) и UnitedHealth Group (одна из крупнейших компаний в США, занимается страхованием). Устройства Fitbit предоставляются в рамках страховых программ для мониторинга образа жизни клиентов.

Нефть нашего времени – это большие данные (big data). И у обеих компаний уже есть база данных пользовательских привычек. Софт с хорошей аналитической составляющей может помочь пользователям предсказывать возникновение проблем со здоровьем. Например, с сердечно-сосудистой системой или с нервами. Продукты обеих компаний время от времени мелькают в новостях в контексте счастливых историй, когда носимая электроника смогла предсказать вероятность возникновения диабета или других отклонений в здоровье.

Недавно Fitbit приобрела малоизвестный стартап Twine Health. Это платформа, которая объединяет пациентов, страдающих от диабета и гипертонии, с врачами и тренерами, которые помогают им справляться с проблемами со здоровьем и готовят индивидуальные планы.

По мнению аналитиков, это поможет Fitbit попасть в сферу здравоохранения и стать частью корпоративных и прочих программ по оздоровлению пациентов. Тем более что сейчас подобные решения набирают популярность в мире. Потребность есть как в устройствах, так и в аналитическом ПО.

Вместе с анонсом Ionic, компания пыталась запустить платный сервис Fitbit Coach ($40 в год), но количество клиентов оказалось невелико. С покупкой Twine Health у Fitbit есть все шансы нарастить их долю и получить регулярный источник доходов. Как минимум от Xiaomi не стоит ожидать ничего подобного. А вот Apple и партнеры почти наверняка будут двигаться в том же направлении.

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