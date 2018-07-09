К черту железо! Когда облачные вычисления заменят дорогие компьютеры

Google планирует создать консоль, которая опередит PlayStation и Xbox за счет бессерверной архитектуры. Эксперты говорят, что облачные технологии должны стать перспективной экосистемой для стартапов уже в ближайшем будущем.

Как сообщают источники издания Kotaku, Google разрабатывает платформу, которая должна стать конкурентом главных игровых консолей – Sony PlayStation и Microsoft Xbox.

Планируется, что новинка Google будет гораздо дешевле из-за использования технологии облачных вычислений. Попросту говоря, мировой интернет-гигант предоставит аудитории свои компьютерные мощности для воспроизведения любых видеоигр. С помощью упрощенной консоли, эти игры будут стримиться из серверов Google как видео, но без задержек и с предоставлением управления пользователям.

Возможно, компания также запустит сервис с бесплатными играми, что не оставит шансов Sony и Microsoft.

Облачные вычисления, в этом смысле, действительно могут произвести революцию в IT-сфере, если такой крупный игрок как Google серьезно возьмется за их разработку.

Технологию облачного вычисления также называют бессерверной архитектурой, хотя, по сути, это заблуждение, ведь серверы есть, просто они находятся не у пользователей, а берутся в аренду через интернет-соединение.

Благодаря этой системе, уже сейчас можно запускать самые «тяжелые» игры на маломощных компьютерах. Множество лицензионных и пиратских сервисов за определенную плату предоставляют мощности своего оборудования и буквально стримят игру прямо на ваш компьютер.

Облачные вычисления используются и для более серьезных целей, таких как программирование и запуск сложных приложений, которые его обеспечивают. Но, в этом случае, необходимо иметь высокий уровень защиты стриминговых серверов, дополнительные инструменты управления, библиотеки, мониторинг и множество других средств облачных платформ.

Пока, ключевыми поставщиками относительно качественных услуг бессерверной архитектуры являются всего несколько компаний – Amazon Web Service Lambda, Google Cloud Functions и Microsoft Azure Functions.

Согласно исследованию компании Digital Ocean, AWS Lambada используют 58% из 4800 опрошенных программистов, 23% пользуются облаками Google, и 10% респондентов выбрали сервис Microsoft.

Исследование также показало, что лишь треть программистов по всему миру использовали бессерверные архитектуры за последние несколько лет. Одними из ключевых проблем облачного вычисления респонденты считают низкий уровень мониторинга и устранения неполадок.

Журналист TechCrunch Рон Миллер пишет: «Важно понимать, что эра облачного программирования еще не настала, нам предстоит много работы, чтобы внедрить это. Но, в ближайшие годы, у технологии есть огромный потенциал для того, чтобы стать системой запуска стартапов, и это, безусловно, привлекло внимание инвесторов, которые ищут следующее большое открытие».

Технология облачных вычислений действительно может облегчить работу разработчикам, но пока она находится на раннем этапе формирования. Некоторые эксперты считают, что ее можно использовать для решения простых задач, но для запуска больших проектов с тысячами функций – существующих систем недостаточно.

Несмотря на наличие внушительного «железа» (hardware – аппаратные средства), бессерверным платформам все еще не хватает качественного «софта» (software – программное обеспечение). Чтобы программисты могли сконцентрироваться только на написании кода, поставщики облачных систем должны создать удобную и эффективную инфраструктуру, обеспечив 100% бесперебойную работу, продвинутые инструменты управления и, конечно же, чрезвычайно высокий уровень защиты серверов.

Многие заинтересованы в таких разработках, ведь это огромный кусок пирога как для IT-стартапов, так и для инвесторов. Ключевой вопрос – появится ли в ближайшем будущем совершенная бессерверная платформа, которая завоюет доверие программистов и перевернет игру на рынке цифровых технологий.