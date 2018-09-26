Юбилей зеленого робота. Самые важные достижения Android за 10 лет существования

На днях Android исполнилось 10 лет, в связи с чем НВ вспоминает одни из наиболее значимых достижений в истории компании.

Десятый День рождения Android нельзя назвать грустным праздником. Несмотря на настолько длительное нахождение на рынке, компания демонстрирует невероятный рост и, за этот период, если не погубила, - то поглотила практически всех своих конкурентов.

По данным CNet, сейчас существует более 2 млрд активных устройств на операционной системе (ОС) Anroid и каждые 9 из 10 мобильных гаджетов работают на ней.

В 2005-м, за покупку стартапа Android, Google отдала ни много ни мало $50 млн. Уже через три года появился смартфон на первой версии Android 1.0 T-Mobile G1. Через 10 лет приобретенная Google ОС обошла по популярности iOS и даже убила таких гигантов, как Microsoft Windows Mobile (Windows Phone), BlackBerry ОС и Nokia Symbian.

Сегодня, телефоны с веселым зеленым роботом на экране запуска являются наиболее массовыми по всему миру, хотя за последнюю декаду Android пришлось пережить немало взлетов и падений.

НВ вспоминает одни из наиболее значимых достижений в истории Android.

Play Store

Возможно, ключевым преимуществом Android, которое мы используем до сих пор, является наличие собственного магазина мобильных приложений.

Вышедший с первой версией Android в 2008-м, тогда он еще назывался Android Market и мог предложить пользователям всего 13 программ.

К концу 2008-го эта цифра выросла до 200, а теперь Play Store является одной из важнейших мобильных платформ и главным конкурентом AppStore.

Электронная клавиатура

Как известно, смартфон с первым Android T-Mobile G1 довольно отличался по функциональности от современных аналогов. Экран, диагональю в 3,17 дюйма выдвигался, чтобы открыть доступ к физической клавиатуре.

Кроме этого, детище HTC имело специальный тачпад в виде шара, который позволял удобнее управлять пиктограммами на дисплее.

Вопреки таким странностям, телефон с новой настраиваемой ОС пришелся по душе аудитории и за первые полгода было продано более миллиона его экземпляров.

Впервые же электронная клавиатура Android появилась в следующей версии - 1,5 Cupcake. Обновление также позволило записывать видео и было соединено с электронной почтой Gmail.

Google Maps



Уже в 2009-м, в версии Android 2.0 Eclair, разработчики по умолчанию укомплектовали свою ОС приложением с виртуальными картами.

Функции пошаговой навигации и голосовой помощник, которые были представлены в первом поколении Maps для смартфонов, уничтожили немало GPS-навигаторов для автомобилей и работают до сих пор.

Конечно, сейчас Google Maps являются скорее базой данных с информацией практически о всем, что нас окружает, чем просто онлайн-картами. Тем не менее, это дополнение стало неотъемлемой частью Android за эти годы.

Выход Nexus One и Samsung Galaxy S



После презентации первого собственного смартфона смартфона Google Nexus One и первого Samsung в линейке S на Android, эта ОС начала еще более стремительный рост и, не забывая о конкуренции с Apple, потихоньку завоевывала доверие других производителей.

С 2010-го по 2013-й вышло аж шесть поколений Android - 2,2 Froyo, 2,3 Gingerbread, 3,0 Honeycomb, 4,0 Ice Cream Sandwich, 4,1 Jelly Bean, 4,4 KitKat - в которых добавили возможность создания мобильной точки доступа, блокировку экрана с помощью PIN-кода, поддержку multitouch-дисплея, фронтальную камеру, виртуальную панель кнопок, помощник Google и многое другое.

Переход на другие устройства

На пике существования, ОС Android стала настолько популярна, что Google решил интегрировать ее не только в смартфоны и планшеты, но и в более экзотичные устройства.

В 2014-м, с ростом спроса на Smart-часы, Google впервые показал специальную компактную ОС Android Wear на часах LG G Watch. Система стала успешной и позже использовалась в Samsung Gear Live, Moto 360, Asus ZenWatch и Sony SmartWatch 3.

Wear OS от Android оснащены Smart-часы таких именитых брендов, как Diesel, Hugo Boss, Louis Vuitton, Tag Heuer и Tommy Hilfiger.

Напомним, что в марте 2015-го компания презентовала Android Auto - системное обеспечение для бортовых компьютеров автомобилей. Сегодня же, Android продолжает разрабатывать ОС для Smart-телевизоров, стриминговых устройств, мини персональных компьютеров, холодильников и прочей бытовой электроники.

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