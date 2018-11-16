Япония готовится регулировать оборот криптовалюты

Японское агентство финансовых услуг объявило, что оно разрабатывает нормативную базу для служб кошельков криптовалюты.

Новые правила могут ввести относительно поставщиков услуг, а не их разработчиков, пишет The Next Web.

Дело в том, что, поскольку кошельки с криптовалютами технически не предоставляют торговые услуги клиентам, они в настоящее время находятся в регулируемой серой зоне.Однако, поскольку кошельки необходимы для торговли криптовалютой, законодатели считают, что их следует регулировать надлежащим образом.

Не все кошельки будут затронуты этим предложением, а правила предназначены для применения только к кошелькам, которые поддерживаются и контролируются третьей стороной. Программные и аппаратные кошельки не подпадают под эту нормативную базу.

Регламент будет разработан с целью удовлетворения международных стандартов в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также с некоторыми из рисков, связанных с услугами кошелька, такими как взломы, кражи и сбои. Эти правила, скорее всего, потребуют от поставщиков кошельков политики "знай своего клиента" (KYC).

Когда эти правила будут внедрены, не раскрывается. Но ясно, что любой поставщик услуг шифрования кошелька, который не придерживается правил, будет вынужден закрывать магазин или будет работать незаконно.

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