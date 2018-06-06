Ядерная гонка. Intel в этом году выпустит 28-ядерный однопроцессорный чип

На выставке Computex 2018 компания Intel показала работу 28-ядерного процессора с тактовой частотой 5 ГГц.

Руководитель подразделения Intel Грегори Брайант сказал, что, новый чип дебютирует в четвертом квартале этого года, сообщает TechCrunch.

Intel испытывает все большее давление со стороны AMD и Qualcomm, и конкуренция будет еще более интенсивной. В частности, именно появление в прошлом году достаточно успешных многоядерных чипов Threadripper от AMD заставило Intel наращивать количество вычислительных блоков.

Во время пресс-конференции на открытии выставки, Грегори Брайант, старший вице-президент Intel и главный руководитель в подразделении Client Computing Group, продемонстрировал ПК на базе нового 28-ядерного процессора с тактовой частотой 5 ГГц.

В тесте Cinebench новый чип набрал 7334 балла, и в настоящий момент этот результат могут превзойти только многопроцессорные системы. Продажи новинки начнутся в четвертом квартале 2018 года и он будет явно дороже прошлогоднего 18-ядерного флагмана Intel Core i9-7980XE ($2000).

Другие тизеры включали планы Intel для процессоров Core Core восьмого поколения по прозвищу Whiskey Lake, которые будут сделаны с использованием технологии Intel на 14 нм и предназначены для легких ноутбуков, у которых мало места для батарей или охлаждающих вентиляторов. Другая серия чипов, названная Amber Lake, также будет производиться на 14-нанометровом производственном процессе и предназначена для самых тонких ноутбуков и планшетов.

Intel также выпустила новый чип с ограниченным тиражом - Core i7-8086K, который работает на 5.0 ГГц, чтобы отметить годовщину первого процессора x86.

Ранее НВ сообщало, что в ходе выставки Computex 2018 старший вице-президент AMD Джим Андерсон пообещал представить 32-ядерный, 64-потоковый процессор. Второе поколение процессоров Threadripper от AMD получит четыре 8-ядерных APU Ryzen, чтобы сформировать единый 32-ядерный блок.