Яблочная защита. Как новая версия iOS оберегает личные данные пользователей

В последней версии операционной системы iPhone внедрили функцию блокировки внешнего порта Lightning. Изменение вызвано скандалом с полицией, которая взламывала смартфоны Apple.

Сегодня, большинство новостей о персональных данных пользователей имеют негативный окрас. То большие IT-компании оказываются соратниками спецслужб, то власти определенных стран ограничивают права граждан в защите личных данных.

Практически все глобальные производители электронных устройств так или иначе задействованы в подобных скандалах. Но Apple, то ли ради маркетинга, то ли из революционных побуждений, пытается быть белой вороной на фоне остальных и бороться за приватность своих клиентов.

Как сообщает TheNextWeb, новая версия iOS 11.4.1 получила защитный режим ограниченного подключения USB.

Функция призвана блокировать неавторизированное подключение к вашему iPhone через порт Lightning. Принцип довольно простой, а потому и надежный: внешний разъем блокирует любое подключение и передачу данных через час после блокировки телефона.

Режим ограничения USB можно найти в разделе Настройки > Идентификатор лица (Touch ID) и Пароли > USB-аксессуары.

По идее, если телефон останется на долгое время без присмотра, злоумышленники не смогут к нему подключится. Но и здесь нашли лазейку: Олег Афонин написал в блоге на Elcomsoft, что часовой таймер можно перезапустить, подключив к порту Lightning оригинальный адаптер камеры USB 3.

Могли ли в Apple не предусмотреть такой вариант? И почему поставили защиту только на 60 минут, без возможности ручной настройки времени? Технология в любом случае потребует доработок, но сперва нужно проверить все плюсы и минусы первой ее версии.

Стоит напомнить, что внедрение этой функции было вызвано взломами iPhone силовыми структурами США, о чем НВ писало ранее. Полицейские использовали устройство GrayKey, позволяющее вскрыть любой iPhone независимо от версии операционной системы.

Как указано в расследовании Motherboard, в разработке GreyKey принял участие бывший инженер Apple.

Аппарат для взлома представляет собой коробку 10х10 см с двумя Lightning кабелями. Стоимость GreyKey зависит от версии: $15000 просят за устройство, которое требует подключения к интернету и может разблокировать до 300 iPhone, и $30000 стоит модель, работающая офлайн с неограниченным количеством взломов.

Сообщается, что GreyKey может вскрывать iPhone от двух часов до нескольких дней, если пароль для разблокировки имеет более 6 символов.

Motherboard узнали, что полиция нескольких штатов США и Государственный департамент уже имеют такие устройства или купили технологию, а вскоре GreyKey могут появиться у ФБР и Отдела по борьбе с наркотиками.

Как говорят официальные представители силовых структур США, этот инструмент будет использоваться только в предусмотренных законом случаях для предотвращения преступлений, проведения расследований и задержаний.

По мнению полиции, доступ к истории звонков, контактам, сообщениям и медифайлам необходим, поскольку сейчас большинство преступлений совершается благодаря электронным устройствам.

Но теперь, если у Apple получится успешно использовать новый защитный режим, вся суть дорого GreyKey может сойти на нет.