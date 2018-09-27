“Я продал приватность пользователей”. Основатель WhatsApp рассказал, почему призывал удалить Facebook

Спустя несколько дней после ухода руководителей Instagram, издание Forbes опубликовало интервью с соучредителем WhatsApp Брайаном Эктоном. Предприниматель рассказал, почему они продали компанию и как Facebook погубил их мессенджер.

Не прошло и пары дней после новости о том, что из-за разногласий с Facebook основатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер покинули свою компанию, как в сети появился очередной эксклюзив - издание Forbes опубликовало интервью с бывшим руководителем WhatsApp Брайаном Эктоном.

С тем самым Брайаном Эктоном, который продал мессенджер WhatsApp за $19 млрд в 2014-м и, до недавнего времени, также был частью Facebook, пока не ополчился против соцсети Марка Цукерберга.

Как уже писало НВ, весной 2018-го Эктон написал в Twitter “Настало время” вместе с хештегом #deletefacebook. Твит набрал популярности в медиа, но автор так и не объяснил его значение.

Теперь же, предприниматель решился на целое интервью для одного из самых авторитетных деловых американских журналов, где рассказал о своих отношениях с Цукербергом и о судьбе WhatsApp.

Как известно, в 2007-м Брайан Эктон присоединился к работе над небольшим стартапом WhatsApp украинского эмигранта в США Яна Кума. За 7 лет Эктону и Куму удалось превратить его в один из самых популярных мессенджеров в мире, что сделало их очень богатыми людьми.

В 2014-м основатель Facebook Марк Цукерберг предложил разработчикам $19 млрд и включил WhatsApp в состав своей компании.

“Он пришел с огромной суммой денег и сделал нам предложение, от которого мы не смогли отказаться”, - рассказал Forbes Брайан Эктон.

Поскольку учредители WhatsApp по-прежнему отстаивали защиту своих пользователей, надежность приватных сообщений и отсутствие в мессенджере рекламы, - Цукерберг обязался не влезать в руководство и монетизацию следующие пять лет.

Брайан Эктон заявил, что “таргетированная реклама огорчает его”. В WhatsApp они предпочитали руководствоваться девизом “нет рекламы, нет игр, нет уловок”.

Но, сразу же после сделки, Facebook начали работать над технологиями, которые могли бы объединить данные пользователей WhatsApp c помощью номеров мобильных телефонов. По словам Эктона, такая система не нарушала традиционное сквозное шифрование WhatsApp и позволяла собирать больше информации для продажи таргетированной рекламы в Facebook.

Эктон, в свою очередь, выступил с другим предложением заработка - он хотел монетизировать WhatsApp через определенную подписку, которую люди бы покупали после превышения лимита бесплатных сообщений.

Идею тут же отвергли: “Мне ответили, что это не масштабируемо. Хотя, на самом деле, они имели ввиду, что это не принесет так много денег. Они являются людьми бизнеса, они хорошие бизнесмены, которые представляют сводку практик, принципов, этики и политики бизнеса, с которой я не всегда согласен”.

Юристы Facebook начали развивать такие методы монетизации WhatsApp, которые бы не нарушали их соглашение.

Брайан Эктон поделился с Forbes, что никогда близко не общался с Цукербергом и помнит лишь об их последней встрече: “Я продал приватность своих пользователей в обмен на большую выгоду. Я сделал выбор и пошел на компромисс. И я живу с этим каждый день”.

Создатели WhatsApp получили $4 млрд чистыми и $12 млрд в акциях Facebook. Из-за того, что главным заработком Facebook является реклама и они так или иначе продолжили ее реализацию с помощью WhatsApp, Эктон все же ушел из компании в конце 2017-го.

Незадолго после твита Брайана с призывом удалить Facebook, WhatsApp покинул и второй его учредитель Ян Кум.

Сейчас, Брайан Эктон работает над собственным оригинальным мессенджером Signal, который должен воссоздать WhatsApp в его первоначальной форме - бесплатной платформе для сообщений и звонков со сквозным шифрованием и без рекламы.

Предприниматель рассказал, что уже вложил в Signal $50 млн, но пока компания может содержать только пять инженеров в штате. Эктон находится в поисках подходящей бизнес-модели - между корпоративными дотациями, как у Wikipedia, или поглощением более крупными компаниями.