Израильская компания смогла взломать iPhone X - СМИ

Компания Cellebrite, которая помогла правительству США проникнуть в iPhone 5c стрелка из Сан-Бернардино, утверждает, что может взломать любой iPhone под управлением iOS 11.

Способ взлома, вероятно, применяется даже к новейшим флагманским iPhone, пишет 9to5mac.com со ссылкой на анонимные источники.

Источники сообщили, что Cellebrite обнаружил способ обойти меры безопасности iOS 11 в последние месяцы. Это может быть большой проблемой для многих клиентов Apple, таких как государственные учреждения и частные предприятия.

Израильская фирма не сделала официального объявления по этому вопросу,однако ее представители отмечают, что она может обеспечить расширенную разблокировку и извлечение информации с "устройств Apple iOS и операционных систем, включая iPhone, iPad, iPad mini, iPad Pro и iPod touch, работающих под управлением ОС начиная с iOS 5 и заканчивая iOS 11".

По словам одного из источников в правоохранительных органах, эксперты Cellebrite сказали, что могут взломать iPhone 8. Если компания способна обойти защиту iPhone 8, то наверняка может взломать и iPhone X, поскольку их механизмы безопасности почти одинаковые.

Однако неясно, какая версия iOS 11 подвержена взлому. Возможно, обнаруженная уязвимость была исправлена ​​Apple в последних обновлениях. Apple упоминает эксплойты, обнаруженные в предыдущих версиях iOS только после того, как проблемы будут решены, и исправления установлены в новых версиях программного обеспечения Apple. Последняя версия iOS 11.2.6 была выпущена на прошлой неделе, а Cellebrite, очевидно, пользовалась декабрьскими версиями iOS 11.

Возможность взлома требует как физического доступа к устройству, так и выплаты Cellebrite примерно 1,5 тысячи долларов за работу, поэтому проблема, конечно, не касается всех владельцев iPhone.