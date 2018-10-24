Из России с любовью. Как российские хакеры управляли арабским нефтяным заводом

В США указывают на причастность российских хакеров к прошлогодним атакам на нефтехимический завод в Саудовской Аравии. НВ узнавало, что сделали киберпреступники из России и куда еще ведет их след.

Если украинские хакеры известны всему миру по ряду громких финансовых манипуляций то их коллеги по цеху из России прославились, прежде всего, громкими политическими скандалами.

Конечно, сфера кибербезопасности еще более запутанная, чем международные отношения и здесь ничего нельзя утверждать наверняка, но на днях эксперты из исследовательской фирмы FireEye указали на причастность российских хакеров к одному из самых серьезных киберпреступлений современности.

Что случилось?

Американские специалисты по онлайн-безопасности предоставили доказательства, что к хакерской атаке на нефтехимический завод в Саудовской Аравии причастна Россию, сообщает журнал Wired.

Мало того, по их словам, вредоносное оборудование Тритон, с помощью которого осуществили атаку, может принадлежать Центральному научно-исследовательскому институту химии и механики (ЦНИИХМ), расположенному в Москве.

“Когда мы впервые рассматривали ситуацию с Тритоном, у нас не было никаких идей о том, кто к этому причастен. Мы должны были отбрасывать различные версии и позволили доказательствам говорить за себя. Теперь, когда мы связали эту ситуацию с Россией, мы можем начать думать об этом в контексте интересов России”, - говорит Джон Халткист, руководитель исследований в FireEye.

Эксперты предполагают, что система Тритон была разработана российской группой хакеров TEMP.Veles, которая дистанционно управляла промышленными системами контроля на арабском нефтяном заводе. Злоумышленники планировали дестабилизировать или полностью отключить системы безопасности на предприятии, чтобы нанести вред нефтяной компании.

Как их разоблачили?

В конце 2017-го, киберэксперты устранили атаку Тритона и начали расследовать, кто за этим стоит.

Оказалось, хакеры засветили себя в 2014-м, когда тестировали Тритон на иммунитет к антивирусным системам. Исследователи из FireEye нашли документ из тестовой сети.

Они сделали глупые ошибки

“Они сделали глупые операционные ошибки безопасности. Хакеры полагали, что это не будет связано с ними, поскольку напрямую не касается происшествия. Это урок, который мы извлекаем снова и снова: преступники совершают ошибки, когда думают, что никто не может их найти”, - объяснил Халтксит.

Анализируя полученный файл, эксперты обнаружили, что никнейм одно из хакеров принадлежал профессору ЦНИИХМа, также как и IP-адрес, зарегистрированный на этот институт.

Кроме того, информация содержала записи на кириллице, и вся группа TEMP.Veles работала по графику, соответствующему московскому времени. Хотя, последний аргумент можно оспорить, ведь часовой пояс Москвы соответствует поясу Тегерана, а именно Иран сначала подозревали в атаке на завод в Саудовской Аравии.

Что это значит?

Доказательства FireEye обретают еще большей силы, учитывая, что ЦНИИХМ спонсируется российскими властями, специализируется на информационной безопасности, управлении промышленностью и сотрудничает с другими научными, технологическими и военными организациями.

Тем не менее, мотивы этой атаки пока неясны. Эксперты говорят, что хакеры были очень неосторожными, что нехарактерно для поддерживаемых Кремлем киберпреступников.

Где засветились еще?

Как известно, это далеко не первый случай с обвинениями российских хакеров в масштабных киберпреступлениях, даже за последний год. НВ вспоминает некоторые из атак.

Вмешательство в выборы Конгресса

Около двух месяцев назад, Microsoft заявила, что хакеры из России пытались оказать влияние будущие выборы в американский Конгресс.

Предположительно, группировка Strontium, известная также как Fancy Bear и APT28, создала несколько фейковых доменов, имитирующих сайты американских политических организаций - института Хадсона (Hudson Institute) и Международного республиканского института (International Republican Institute).

Согласно экспертам из США, именно эта хакерская группа связана с российским ГРУ и причастна ко взлому почтовых серверов штаба Хиллари Клинтон и Национального комитета Демократической партии в 2016-м.

В ЦРУ ждут следующую атаку как раз в ближайшие месяцы, в связи с выборами в Конгресс в ноябре 2018-го.

Атака на электростанции

Как сообщал летом The Wall Street Journal, в 2016-м и 2017-м году, поддерживаемые властями группировки российских хакеров Dragonfly и Energetic Bear взломали сети крупнейших американских энергетических компаний.

По данным госслужащих США, киберпреступники получили доступ к аккаунтам сотрудников организаций и могли управлять компьютерными сетями компаний.

Вымогание денег у политических организаций

Ранее НВ писало, что более 10 политических групп столкнулась с попытками вымогательства после президентских выборов в США.

Группировка Cozy Bear, которую в США считают ответственной за взлом серверов Национального комитета Демократической партии США, шантажировала политиков образцами конфиденциальных данных, которые были у них в распоряжении.

Среди организаций, подвергшихся шантажу, упоминаются компания Arabella Advisors и Центр прогресса США, который активно призывал к расследованию контактов между окружением Дональда Трампа и представителями России.

Издание Bloomberg сообщало, что хакеры требовали от от $30 тыс. до $150 тыс. в эквиваленте криптовалюты биткоин.