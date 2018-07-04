Итальянская Википедия заблокировала все статьи в знак протеста против новых правил ЕС

Авторы итальянской Вики поставили все страницы энциклопедии на перенаправление к заявлению о новом законе ЕС об авторском праве.

По мнению авторов, если закон будет принят, это "значительно повредит открытости Интернета", пишет Gizmodo.

С 3 июля посетители сайта вместо итальянских страниц Википедии видят объявление, в котором выражено несогласие против директивы, которую Европейский парламент должен проголосовать 5 июля.

Представители итальянской Wikipedia отмечают: если новые правила вступят в силу, это может сделать невозможной публикацию газетных статей в социальных сетях или поиск их в поисковой системе.

Министр экономического развития, труда и социальной политики Италии, вице-премьер Италии, член "Движения пяти звезд" Луиджи Ди Майо заявил, что полностью поддерживает протест.

В июне Джимми Уэллс, основатель Википедии, присоединился к более чем 100 изобретателям и инженерам, чтобы призвать Европарламент не голосовать в поддержку новых правил. Среди других подписчиков в письме были Винт Серф, один из "отцов Интернета", и Тим Бернерс-Ли, изобретатель Всемирной паутины.

Как сообщало НВ, в Евросоюзе одобрили новый проект Директивы Евросоюза (ЕС) о защите авторских прав. Документ может вызвать значительные ограничения для пользователей интернета.

Камнем преткновения между политиками, бизнесменами и обычными пользователями сети стали пункты 11 и 13 новой Директивы. Согласно 11-й статье, интернет-сайты должны будут получать лицензию от правообладателя на использование их контента, что идет вразрез работе всех современных новостных агрегаторов и онлайн-сервисов. 13-я статья обязывает любую интернет-площадку нести ответственность за материалы, которые публикуют их пользователи.

Одна из самых больших проблем с новым законом заключается в том, что он небрежно написан и не содержит достаточной информации о том, как его требования будут реализованы. Например, его положение о том, что веб-сайты принимают надлежащие меры для предотвращения появления материалов, защищенных авторскими правами, предлагает "эффективные технологии распознавания контента" для мониторинга загрузок. Он не объясняет, что это означает, заставляя экспертов предположить, что для каждой платформы потребуется алгоритмический фильтр.

В ответ на опасения, что законопроект сделает невозможным работу онлайновых энциклопедий, законодатели попытались выработать исключение специально для этих платформ. Плохая юридическая формулировка заставила таких активистов, как Electronic Frontier Foundation, изложить причины, по которым энциклопедии все равно будут подвергаться риску.

Другие протесты ожидаются в течение следующих двух дней перед голосованием 5 июля, и гражданам ЕС настоятельно рекомендуется связаться с представителями в парламенте, чтобы выразить свое неодобрение.