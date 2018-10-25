Италия оштрафовала Apple и Samsung за замедление смартфонов

Антимонопольная организация Италии (AGCM) признала, что обе компании намеренно использовали обновления программного обеспечения, чтобы замедлить работу устройств.

Обоим производителям присудили штрафы, пишет The Verge.

Организация AGCM выписала штраф в размере 5 миллионов евро в отношении Apple из-за проблем, которые возникали на разных версиях iPhone 6, когда пользователи установили iOS 10, которая была разработана для iPhone 7.

Поскольку новые iOS требовали больших энергии, при его использовании на старых iPhone, возникали неожиданные отключения. Исправление компании, которое появилось в обновлении в 10.2.1, было выпущено без предупреждения, что оно будет замедлять процессоры на более старых устройствах. В декабре 2017 года Apple впервые публично признала, что намеренно замедляет работу iPhone 6, 6S и SE.

Apple также получила дополнительный штраф в размере 5 миллионов евро за то, что не предоставляет клиентам информацию об аккумуляторах своих устройств, таких как средняя продолжительность жизни и порядок их обслуживания и замены.

Samsung также получила штраф в размере 5 миллионов евро от AGCM. В сводке организации говорится, что когда Samsung выпустил обновление Android Marshmallow 6.0.1, предназначенное для нового смартфона Galaxy Note 7, те, кто установил ее на Note 4, обнаружили, что прошивка слишком требовательна для телефона, что приводит к сбоям.

"В ходе всестороннего расследования служба AGCM выяснила, что компания Apple и компания Samsung проводили нечестную коммерческую деятельность, выпустив ряд обновлений встроенного программного обеспечения для мобильных телефонов, что привело к серьезным нарушениям в работе устройств, таким образом ускорив процесс их замены", — говорится в заявлении службы.