IT-индустрия и высшее образование: пора договариваться. Блог Евгения Сакало

На протяжении двух десятков лет высшее IT-образование и IT-индустрия, где собственно и собирались работать будущие студенты-айтишники, жили в разных мирах. Самое интересное, что такая ситуация не мешала выпускникам IT-специальностей ведущих технических вузов успешно трудоустраиваться по специальности, а Украине стабильно быть лидерами Европы в области разработки программного обеспечения.

К примеру, 18 украинских сервисных IT-компаний попали в мировой рейтинг Топ-100. Здесь сказывалось и наследие сильной школы фундаментальных наук и выгодность наших специалистов с точки зрения оплаты труда – существенно дешевле западных.

Надо сказать, что отдельные игроки IT-рынка понимали важность взаимодействия с университетами, но все подобные активности (лаборатории в вузах, открытые лекции, факультативы для студентов) долгое время были отдельными инициативами и не вырисовывались в общий тренд.

Несколько лет назад такой тренд наметился – практически все крупные и средние игроки IT-рынка обзавелись собственными обучающими центрами для подготовки junior-специалистов. Компании поменьше – на своей территории, более крупные – стали открывать совместные учебные лаборатории на базе ведущих технических университетов.

Таким образом компании решали вопрос привлечения молодых специалистов и “дотачивания” их с помощью факультативных занятий до уровня готовности к проектным задачам. Кстати, вопрос “дотачивания” заставляет нас вернуться к главной теме – оторванности образования от того, с чем в реальности придется столкнуться на проекте молодому специалисту и каковы причины этой десинхронизации вузов и индустрии.

Поговорим о том, каких проблем не решает только лишь подход корпоративных университетов или образовательных центров при компаниях, а также какова должна быть стратегия развития высшего технического образования в Украине в целом, и сотрудничества IT-компаний и вузов в частности.

Кадры которые решают всё и как их удержать

Главная проблема для вузов на данный момент – отток кадров. Низкая заработная плата, забюрократизированность процессов, а также непрозрачность карьерных перспектив заставляет преподавателей уходить в индустрию. С другой стороны, всё более значимой проблемой становится отток студентов, только не из вуза, а из учебного процесса.

Возраст, когда студенты начинают работать существенно снизился. Еще недавно студенты начинали работать на 3-4 курсах. Теперь нередки случаи, когда участниками trainee-программ или даже полноценными младшими специалистами в компании становятся первокурсники. О каком нормальном образовательном процессе можно говорить, когда аудитории уже на 2-3 курсах полупустые, а студенты появляются в университете только на сессии?

А ведь “специальные” дисциплины, которые формируют и направляют будущего специалиста, читаются как раз с 3 курса. В итоге страдает качество фундаментального и специализированного образования, а молодые специалисты из-за пробелов в образовании сейчас, в будущем не могут решать сложные инженерные задачи, что сказывается на их карьерном росте.

Необходимо мотивировать преподавателей оставаться работать в вузе, а студентов получать практические навыки в университете. Поэтому следующим этапом сотрудничества вузов и IT-компаний должно быть обучение через совместные проекты, когда студенты и преподаватели работают над реальными практическими задачами в университете вместе с экспертами-менторами из индустрии.

Такой подход может решить сразу несколько задач: студенты не спешат побыстрее уйти на работу, так как видят присутствие бизнеса в процессе обучения, развиваются, учатся, капитализируют свои знания и присматриваются к будущему работодателю. Преподаватели получают реальный практический опыт, полезный для их развития и для наполнения учебных курсов актуальным содержанием. А университеты получают прекрасную экспертизу и рекламу, что позитивно сказывается на имидже среди абитуриентов.

Учиться, чтобы учить или инвестиции в преподавателей

Все мы знаем выражение “учиться никогда не поздно”. В IT-мире это выражение сейчас вылилось в ещё один тренд – “учиться нужно всю жизнь”. Continuous learning особенно важен и для преподавательских кадров. Для того, чтобы рассказывать студентам по-настоящему актуальную информацию, которая понадобится им любом коммерческом проекте, нужно откуда-то эту информацию получать.

С одной стороны для активного и инициативного преподавателя есть огромнейшее разнообразие онлайн платформ самообучения. Но с другой стороны, никуда не делась важнейшая роль ментора и коллеги, который делится своими знаниями и опытом. Поэтому ещё одной важнейшей задачей для взаимовыгодного сотрудничества IT-компаний и университетов является обучение (тренинги) преподавателей с привлечением экспертов из компании.

Важно развивать преподавателей в тех экспертизах, которые важны для бизнеса и актуальны на рынке. Такая инвестиция в преподавательский ресурс видится очень выигрышной – информация от преподавателя перейдет к студентами, а те в итоге получат знания, которые нужны бизнесу – цепочка замкнётся.

Такой тренинг чрезвычайно полезен и для компании – это опыт взаимодействия с преподавателями, составления учебной программы и курса лекций/практик – в целом получение опыта образовательной деятельности. В свою очередь после прохождения тренингов преподаватели остаются работать в вузе, а компании ставят перед собой цель продолжать поддерживать и развивать как группу прошедшую тренинг, так и в целом комьюнити активных преподавателей в университетах-партнерах, которые хотят развиваться.

Уже сейчас можно предположить, что в недалеком будущем нас ждут такие тренинги по разным экспертизам в качестве общего тренда в IT-индустрии.

Совсем недавно мы завершили такой тренинг для преподавателей Харьковского национального университета радиоэлектроники по востребованному в индустрии направлению – разработка под ядро операционной системы Linux. Теперь эти преподаватели самостоятельно читают этот курс для молодых специалистов в рамках другой совместной образовательной программы – GL BaseCamp.

Стратегическая синергия

Очень важным аспектом синергии вузов и IT-компаний является активное привлечение к взаимному сотрудничеству экспертов со стороны компаний. Спектр вариантов такого сотрудничества – очень широк. Это могут быть, как уже ранее говорилось, менторы в совместных с вузом проектах. Эксперты из компаний могут давать свои рекомендации по поводу содержания учебных программ в части их актуальности к потребностям индустрии. Сюда же относится и согласование с индустрией тем дипломных работ, для того чтобы они были приближены к решению реальных бизнес задач и многое другое.

Следующий шаг, и мы находимся только в начале этого пути, системное вовлечение экспертов IT-компаний в учебные курсы на кафедрах. Это могут быть 1-2 лекции или практики в рамках уже существующего курса в формате “guest lecturer”, а затем перерасти в полноценные курсы для студентов, где специалисты из бизнеса будут официально работать на кафедре на долю ставки или почасовку.

Задача компаний здесь – найти активных, инициативных спикеров, желающих внести свой вклад в развитие IT-образования и мотивировать их. А важной задачей вуза будет сократить бюрократические процедуры связанные с работой таких приглашенных преподавателей. Надо сказать, что эта идея уже реализована в частных университетах, где представители IT-компаний “забирают” и проводят целые модули в рамках учебной программы.

В государственных вузах тоже есть курсы, которые ведут специалисты из индустрии, но опять же, это скорее отдельные инициативы, а не системная практика. Когда такая тесная интеграция станет осознанным стратегическим подходом и со стороны вузов и со стороны бизнеса, мы действительно сможем перейти на новый этап развития высшего технического образования.

Самый важный аспект, понимание которого есть и у топ-менеджмента IT-компаний и у руководства вузов – что дальнейшее развитие и тех и других невозможно друг без друга. IT-компании никогда не заменят своими образовательными инициативами учебное заведение, в тоже время остро нуждаясь в квалифицированных кадрах. А вузы в свою очередь не будут востребованы у абитуриентов если четко не покажут тесное сотрудничество с будущими работодателями.

Каждый шаг, каждая инициатива в таком сотрудничестве – это win-win стратегия, которая при правильно приложенных усилия создает экосистему, которая и поддерживает высшее образование, и предоставляет разнообразие рабочих мест для молодых специалистов, и способствует развитию бизнеса.

Автор колонки – Евгений Сакало, координатор университетской программы GlobalLogic в Украине, кандидат технических наук, доцент.