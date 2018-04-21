Исследование: как быстро увольняются работники Uber, Google и Apple

Уникальные бонусы и возможности, которые предлагают крупные IT-компании, не всегда могут купить лояльность сотрудников на долгие годы. Издание San Francisco Business Times исследовало, через какое в среднем время увольняются работники таких компаний, как Uber, Google, Apple и Facebook, пишет Business Insider.

Uber - 1,8 лет

При этом компания предлагает: бесплатную еду и закуски,безлимитный оплачиваемый отпуск, абонемент в спортзал, скидки на Uber и UberEats.

Dropbox - 2,1 год

Компания предлагает: три блюда в день, спортзал на территории кампуса, оплату мобильной связи.

Tesla - 2,1 год

Компания предлагает: релокационные пакеты, стипендии на путешествия, опционы.

Square - 2,3 год

Компания предлагает: бесплатную еду, продлеваемый декрет для матерей и отцов, возможность работать из дома, безлимитный оплачиваемый отпуск.

Facebook - 2,5 лет

Компания предлагает: услуги химчистки и клининга, бесплатные велосипеды, услуги штатных диетологов, занятия по фитнесу и спортзал, трансфер в главный офис, стипендию по уходу за ребенком, бесплатное жилье для стажеров.

Airbnb - 2,6 лет

Компания предлагает: курсы и счастливые часы, ежеквартальный купон на путешествия на 2000 долларов с использованием Airbnb, завтраки и обеды, занятия по танцам, йоге в кампусе.

Box - 2,7 лет

Компания предлагает: комнаты для сна, гибкие (по сути безлимитные) оплачиваемые отпуска, абонемент в спортзал, субсидии на мобильную связь, обеды и напитки.

Netflix - 3,1 год

Компания предлагает: кейтеринг обедов, безлимитный отпуск, продленный отпуск по семейным обстоятельствам, бесплатную подписку на Netflix.

Alphabet - 3,2 года

Компания предлагает: бесплатную еду весь день, бесплатные курсы по кулинарии, сессии с популярными писателями, звездами и мастерами, услуги штатного массажиста, возмещение расходов на обучение, автобусы Google, в случае смерти сотрудника выплачивает родственникам 50% зарплаты в течение 10 лет.

Salesforce - 3,3 года

Компания предлагает: возмещение расходов на обучение, помощь студентам по погашению студенческого кредита, пригородные льготы, 1000 долларов в год на благотворительность на усмотрение сотрудника.

Apple - 5 лет

Компания предлагает: скидку на продукты Apple, бесплатное посещение частных концертов популярных исполнителей, образовательную программу AppleCare College Program для помощи студентов с оплатой кредита, услуги штатного врача и массажиста.

Adobe - 5,3 года

Компания предлагает: абонемент в спортзал, стипендию на проезд в общественном транспорте, безлимитный оплачиваемый отпуск каждые пять лет, много бесплатной еды.

Oracle - 7 лет

Компания предлагает: корпоративные тарифы для ежедневных покупок, возможность работать из дома, безлимитный отпуск.

Cisco - 7,8 лет

Компания предлагает: спортзал в кампусе, пять оплачиваемых дней на волонтерскую работу, возмещение за обучение, каждая команда раз в квартал может заняться социальными активностями.