Исправились. Twitter вернется к хронологической выдаче записей

Соцсеть Twitter даст возможность блогерам вернуться к старому порядку отображения твитов — от новых к старым.

Обновление будет доступно для всех пользователей в ближайшие недели, сообщается в официальном блоге Twitter.

По словам разработчиков, они "услышали отклики от пользователей". В ближайшие недели начнется тестирование возможности переключаться между этими двумя режимами. Но возможность отключить алгоритмы, которые отвечают за показ субъективно "лучших" записей, доступна уже сейчас.

"Мы уже увидели, что люди, которые используют эту новую функцию, чаще делают записи и ретвиты, создавая больше живых комментариев и разговоров, что отлично подходит для всех", - признались разработчики.

Чтобы переключиться с алгоритмической ленты, нужно будет зайти в настройки и снять галочку с пункта "Показывать сначала лучшие твиты". Ранее даже при отключении этой опции пользователю показывался блок "На случай, если вы пропустили" и рекомендации от соцсети.

Напомним, нехронологическая ленты "по важности" была запущена Twitter в 2016 году. Твиты в ленте "по важности" выбираются с учетом тем, которые якобы наиболее интересны пользователю. На самый верх помещаются самые важные и интересные твиты - важные с точки зрения алгоритмов соцсети.