17 октября 2018, среда

Исправились. Браузер Chrome больше не будет автоматически входить в ваши аккаунты в Google

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Google отключил автоматическую авторизацию браузера Сhrome в новом обновлении
Фото - Google

Google отключил автоматическую авторизацию браузера Сhrome в новом обновлении

В обновлении браузера Chrome 70 можно отключить автоматическую авторизацию аккаунта Google. Пользователи жаловались, что в предыдущей версии, эта функция была по умолчанию.

Как сообщает Engadget, в новом обновлении Google Сhrome пользователи могут войти в свой аккаунт любого из сервисов Google (Gmail, YouTube и т.д.) без необходимости авторизации в самом браузере.

Функцию автоматической синхронизации аккаунтов теперь можно отключить в настройках приватности Chrome

Когда Google презентовала предыдущее обновление Chrome 69, многие пользователи возмущались, что браузер автоматически заходит в аккаунт пользователя при авторизации на одном из cервисов Google. 

Новую версию Сhrome 70, которая включает несколько дополнительных защитных функций, можно скачать на официальном сайте Google или просто проверить наличие обновлений в браузере.

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