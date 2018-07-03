Искуственный интеллект. Смартфоны Samsung тайно рассылают фото пользователя случайным контактам

Предустановленное в смартфонах приложение Texting от Samsung отправляет случайные фотографии владельца другим людям.

С проблемой столкнулись даже владельцы последних моделей, Galaxy Note 8 и Galaxy S9, пишет Gizmodo.

Согласно отчетам пользователей, проблема связана с текстовым приложением по умолчанию на устройствах Galaxy, которое по непонятным причинам ошибочно отправляет изображения, хранящиеся на устройствах, в случайные контакты по SMS. Один пользователь Reddit даже утверждает, что вместо отправки одной фотографии Samsung отправил всю свою фотогалерею контакту посреди ночи.

К счастью для этого пользователя, фотографии были отправлены близкому человеку. Но для других людей, у которых, возможно, фотографии отправлялись бизнес-партнерам или начальству, ошибка могла вызвать большие неприятности.

Самая страшная часть этой ошибки заключается в том, что, когда программа Samsung Message отправляет фотографии другим людям, она, как сообщается, не оставляет никаких доказательств ее применения, а это означает, что люди могут не знать, что их фотографии были выпущены "на волю", пока не стало слишком поздно.

По мнению большинства пользователей, эту ошибку вызывает странное взаимодействие между приложением Samsung и недавними обновлениями профиля RCS, которые развернулись у сотовых операторов, включая T-Mobile. Цель RCS (Rich Communication Services) - улучшить устаревший протокол SMS, добавив туда новые функции, такие, как улучшение обмена мультимедиа.

Отвечая на вопрос о замечаниях клиентов, Samsung отправил Gizmodo заявление, в котором говорится: "Мы знаем о отчетах по этому вопросу, и наши технические команды изучают его. Заинтересованным клиентам рекомендуется связаться с нами напрямую". Журналисты также обратились к оператору мобильной связи T-Mobile, который ответил, что это проблема не с его оборудованием.

Возможно, чтобы избежать проблемы, стоит отключить автоматические обновления и не устанавливать последнюю версию Samsung Messages. Другой вариант - переключиться на другое приложение для рассылки сообщений.