04 октября 2018, четверг

Ирландия начала расследование в отношении Facebook

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У компании Facebook возникли новые проблемы

У компании Facebook возникли новые проблемы

Ирландская Комиссия по защите персональных данных, которая считается главным регулятором в области персональных данных в Европе для Facebook, начала расследование против социальной сети.

Комиссия проверит, мог ли Facebook допустить утечку данных пользователей, передает Associated Press.

Facebook могут грозить штрафы в размере 1,6 миллиардов долларов.

Ранее НВ сообщало, что социальная сеть Facebook заявила, что около 50 млн пользователей пострадали или могли пострадать из-за уязвимости в системе безопасности. Злоумышленники использовали уязвимость в функции Посмотреть как (View As), которая позволяет пользователям просматривать свою страницу в Facebook так, как ее видят другие пользователи.

Представители соцсети заверили, что уязвимость уже ликвидирована, а правоохранительные органы уведомлены о произошедшем. Однако, примерно 90 млн пользователей пришлось заново войти в учетные записи в Facebook.

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