Интернет кончился. Все, что нужно знать об отмене сетевого нейтралитета в США

Правительство Дональда Трампа приняло закон об отмене нейтральности интернета. НВ разбиралось, с чем это связано и к чему это может привести.
Пока по всему миру обговаривали Роскомнадзор и его тщетные попытки блокировки Telegram, многие медиа выпустили с информационной повестки отмену сетевого нейтралитета в США.
Закон был принят в конце 2017-го, но тогда еще мало кто осознавал всей серьезности решения властей США. Теперь, когда документ вступил в силу, в сети прогнозируют ужасные ограничения свободы слова.
НВ разбиралось, что означает отмена сетевого нейтралитета в США и как она отразится на обычных пользователях.
Что такое сетевой нейтралитет?
Фото: Inverse
Понятие сетевого нейтралитета или нейтральности интернет сети определяется через само название, а именно – равномерный доступ ко всем ресурсам в сети.
Для многих пользователей это является главным принципом работы интернета,
Иными словами, в странах, где принципы сетевого нейтралитета сохранены, – провайдеры телекоммуникационных услуг предоставляют одинаковые условия пользования всеми сайтами, приложениями и т.д.
Несмотря на то, что, к примеру, Google является очень популярным и полезным ресурсом, скорость подключения и свободный доступ к нему точно такой же, как и, скажем, к форуму любителей зимней рыбалки.
Зачем он нужен?
Сетевой нейтралитет – это, в принципе, фундамент концепции интернета.
Оплатив услуги своего провайдера, вы получаете доступ ко всей мировой сети и в праве распоряжаться своим подключением как вам угодно.
Именно нейтральность интернета сделала его таким, каким мы сейчас его и представляем – мейнстримным и андерграундным, полезным и бессмысленным, безобидным и опасным, в общем, – каким угодно, но не контролируемым.
При отмене этого правила, компании смогут заплатить провайдерам, чтобы сделать скорость подключения к их ресурсам в интернете гораздо быстрее, чем к обычным, неоплачиваемым, сайтам.
Тогда мы будем вынуждены использовать те ресурсы, которые купили себе возможность быстрого и бесплатного доступа к ним.
А компании, которые не заплатят провайдерам, будут для нас либо в платном доступе, либо с ограниченным подключением. Некоторые сайты могут и вовсе исчезнуть из сети.
Кто за, кто против?
Фото: cm-life.com
Против сетевого нейтралитета выступают мировые интернет провайдеры. Они не заинтересованы в том, чтобы предоставлять доступ ко всем ресурсам одинаково и бесплатно.
Их цель – получить как можно больше денег не только от пользователей, но и от разных интернет компаний. В этом случае, качество информации и предоставляемых услуг отходит на второй план. Доступ к аудитории получает тот, кто заплатил.
Конечно, приверженцами нейтральности сети являются обычные пользователи и активисты, которые заинтересованы в том, чтобы у аудитории всегда был качественный и свободный доступ к любым сайтам и приложениям, без дополнительных доплат провайдеру.
Кроме этого, в поддержку сетевого нейтралитета выступали бывший президент США Барак Обама и создатель технологической основы интернета – британец Тим Бернерс-Ли.
Как принимали и отменяли нейтральность?
Фото: TechSpot
Орган, который контролирует вопросы функционирования интернета в США – Федеральная комиссия коммуникаций (FCC).
В 2015-м, при правлении Барака Обамы, FCC законодательно закрепили принцип сетевого нейтралитета.
С приходом Дональда Трампа и новых должностных лиц, началась политика отмены президентом-миллиардером всех инициатив, которые поддерживала предыдущая власть.
Так, новый глава FCC Аджит Паи c самого начала своей работы выступал против нейтральности и, наконец, добился своего в конце 2017 года.
С 11 июня 2018-го отмена сетевой нейтральности вступила в силу. Власти считают, что такое решение улучшает прозрачность в интернете, защищает потребителей, стимулирует инвестиции, инновации и конкуренцию.
Как и на что это повлияет?
Конечно, прямо сегодня, да и в ближайшее время, интернет будет прежним – отключения всех любимых сайтов пользователей и предоставления доступа к интернету только богачам пока ожидать не стоит.
Но в перспективе, обычного американского интернет юзера могут ожидать неприятности в виде: повышения цены на интернет-услуги; ограничения доступа к сайтам маленьких компаний, стартапов и других бизнесов, которые не принадлежат к большим корпорациям; блокировки провайдерами определенного контента без основательных на то причин.
Мы потеряем все крутые, странные, противоречивые и неожиданные вещи
Хотя, некоторые эксперты утверждают, что изменения будут куда более жесткими: «В сети будут доминировать несколько крупнейших платформ, которые смогут заплатить сборы, выдавливая независимые голоса и инновационные идеи. Мы потеряем все крутые, странные, противоречивые и неожиданные вещи, которые делают интернет потрясающим и одним из самых важных инструментов, с помощью которого мы должны бороться с тиранией и разоблачать коррупцию» – говорит Эван Грир, заместитель руководителя правозащитной организации «Борьба за наше будущее».
Глава FCC Аджит Паи заявил, что после того, как администрации Обамы узаконила сетевой нейтралитет, инвестиции в развитие интернет сетей упали в миллиарды долларов.
И теперь, по сути, превращая интернет в экономическое предприятие, новая власть дает право крупнейшим провайдерам распоряжаться сетью так, как они захотят, лишь бы это было выгодно, и приносило больше налогов в бюджет.
Также, стоит отметить, что из-за конфедеративного устройства, отмена сетевого нейтралитета не будет распространяться на отдельные семь штатов: Гаваи, Монтану, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Орегон, Вермонт и Вашингтон.
А как же заговор?
Кроме всего, бытует мнение, что отмена сетевого нейтралитета это всего лишь замыливание глаз и официальное признание того, что сетью итак давно управляют большие корпорации.
В частности, журналист New York Times Фархад Манджу пишет, что сетевой нейтралитет в принципе был большим подарком для всех, и аудитория пользовалась этим слишком долго.
Сама идея о том, что крупные компании не могут диктовать происходящее в Интернете, теперь смехотворна
«Горсть американских IT-гигантов – Amazon, Apple, Facebook, Google и Microsoft – контролируют всю цифровую инфраструктуру, а несколько провайдеров – AT&T, Charter, Comcast и Verizon – контролируют большинство интернет соединений в Штатах», – пишет Фархад. «Сама идея о том, что крупные компании не могут диктовать происходящее в Интернете, теперь смехотворна. Сегодня эти крупные компании, в определенной мере, и являются интернетом. В нашем мире сетевой нейтралитет не имел шансов».
Все же, пока еще рано прогнозировать, чем обернется новый план США по «инвестированию и развитию интернет сетей». Но большинство экспертов, так или иначе, отмечают, что законодательное право распределять доступ аудитории к определенным ресурсам вряд ли позитивно отразиться на децентрализации и разносторонности интернет ресурсов.
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