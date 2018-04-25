Человеческий мозг - как автопилот Tesla. 6 интересных тезисов с iForum 2018

25 апреля в Киеве прошел очередной iForum - главное украинское мероприятие об интернет-бизнесе и стартапах. НВ побывало на нем и теперь делится самыми интересными мыслями, подслушанными на мероприятии.

Смартфон стал главным экраном для почти половины украинцев

В 2018 году в Украине количество людей, которые пользуются мобильными устройствами, достигло количества владельцев десктопных - рассказала Анна Шахдинарян об исследовании мобильной аудитории Kantar TNS и Cmeter в Украине.

В 2016 году смартфоны и планшеты были, но их доля была не такой заметной. В текущем году 45% пользователей называют смартфон основным устройством для выхода в интернет. Это влияет на поведение пользователя. Если раньше, чтобы зайти в интернет, пользователю нужно было включить компьютер, открыть браузер и там уже искать, то теперь все зависит от приложений, которые установлены на смартфон.

82% украинцев пользуется Android.

В среднем в смартфоне украинца установлено 40 приложений, благодаря чему мы переходим в эпоху микроактивности, когда на каждое действие есть свой сервис, и вероятность, что в поиске ответа на свой вопрос пользователь доберется до 4-5 экрана, стремительно снижается.

Украинцы более активно пользуются интернетом, чем в среднем по миру

В среднем в мире пользователи проводят 5 часов в интернете, в Украине - 5,5 часов. Украинский пользователь более активен, он больше смотрит видео, ищет информацию. Причина - дешевый интернет и большая конкуренция.

Чем больше экран смартфона, тем больше пользователь проводит времени в сети. Украинцы переходят на большие диагонали. Небольшие города и пользователи в возрасте 46+ присоединяются к сети во многом “благодаря” недорогим китайским смартфонам на ОС Android.

80% времени приходится на приложения, а 20% - на браузер.

В прошлом году основным приложением для украинцев стал Viber. Как только об этом узнали рекламодатели и побежали в Viber, активность украинцев переметнулась в Telegram.

Чем взрослее пользователь, тем больше новостей он читает, и тем меньше занимается здоровьем.

Главное умение современного человека - научиться добиваться вещей посредством других людей

Эта мысль прозвучала в рамках панельной дискуссии о лидерстве, репутации и счастьи человека 2.0 на потоке, посвященном образованию и будущему. Ее придерживается Лондонская бизнес-школа. По мнению этой организации, сегодня все системы рухнули, время стало непредсказуемым, слишком много неопределенностей и вызовов, обо всем стабильном и линейном можно забыть.

Человеческий мозг можно сравнить с автопилотом в автомобиле Tesla. Устройство, которое ведет автомобиль вперед, хранит все надежды, сомнения и чаяния пользователя. Это то место, где на карте прокладываются все цели человека. По мнению одного из спикеров, если продолжать аналогию, то добиваться целей, используя автопилот, намного проще, чем, условно, находясь "за рулем" автомобиля без автономного управления. Как и в автомобиле с автопилотом, в жизни человек может прокладывать цель на карте и двигаться к ней на автопилоте, не отвлекаясь. Находясь "за рулем", человек максимум видит вид из окна, но никогда не узнает, что за углом ждет именно та самая точка, которая была целью жизни.

466 315 000 долларов - во столько обошлась Украине атака вируса Petya, но кибербезопасность для многих все еще остается пустым словом

На второе место по приоритетам, сразу после физиологических потребностей, согласно пирамиде Маслоу, у человека выходит безопасность. Вся наша история человечества с безопасностью.

Мы научились защищать объекты физического мира: свой дом, страну, семью и т.д. Но о мире нематериальном пока забываем. В частности, о данных: профиле в соцсетях, почте, рабочих данных и т.д. Тем временем, одна только атака вируса Petya обошлась стране в 0,5% ВВП. Для сравнения, вся IT-отрасль приносит стране 3% ВВП. И тем не менее, украинский бизнес не достаточно серьезно относится к угрозе. Такие данные приводит Александра Гладишевская, спикер потока, посвященному образованию и будущему, страховой брокер "Инсарт".

Потери мировой экономики от кибератак в 2017 году соствавили 600 млрд долларов, на 150 млрд больше, чем годом ранее. К 2020 году эта цифра может составить 2 трлн долларов.

Для примера - во столько обошлись крупнейшие из известных кибератак.

Цифра посередине и в левом нижнем углу касается непосредственно Украины. Так, история с Прикарпатьеоблэнерго освещалась в западных медиа и изучалась западными экспертами, в то время как в Украине о ней слышали единицы.

Кстати о мотивах кибермошенников. Сегодня на первое место по целям кибератак выходит охота за данными. Финансовая выгода (то есть вымогательство, как было, например, с "Петей") отходит на второй, утверждает спикер.

Кстати, 10% кибератак на компании происходит по вине инсайдеров - то есть ее сотрудников.

Даже в Telegram можно найти огромные базы персональных данных пользователей, причем практически даром, и заказать "прослушку" номера

У каждого человека найдется недоброжелатель. Если все эти люди будут владеть такими данными, как телефон, номер паспорта, ФИО, данные автомобиля, то они смогут при желании доставить огромные неприятности.

Но штука в том, что раздобыть эти данные теперь совсем несложно. Приватности не существует. С этим нужно как-то жить дальше, утверждает Алексей Куприенко, CEO «Underdog» The UnLawyers.

Мы регулярно слышим об утечках огромных баз данных пользователей. В Украине, где популярен мессенджер Telegram, стать обладателем какой-то слитой базы проще простого, утверждает спикер. Они продаются в закрытых группах куда тоже достаточно просто попасть. Чем старее база персональных данных, тем дешевле она продается. Базы 2012-2014 года можно в принципе найти задарма.

Если злоумышленники получат бекап архива в Google, они смогут узнать практически все о жизни человека. Контакты, история поиска, события в календаре, данные переписки.

Причем для этого даже не нужно быть хакером. Так, в частности, Google предлагает привязать к почте номер телефона и включить двухфакторную авторизацию с его помощью. В тех же закрытых группах в Telegram можно приобрести услугу прослушки телефона. 5 тыс. долларов в неделю или 1 тыс. за “снятие” SMS, в котором приходит пароль для двухфакторной аутентификации в Google.

Telegram - единственный мессенджер (во всяком случае, из популярных у нас), который после авторизации подтягивает всю переписку (кроме секретных чатов). При помощи перехвата SMS можно точно также получить доступ к аккаунту в этом сервисе.

Чтобы защитить себя от рисков, связанных с “прослушкой” номера, Алексей Куприенко рекомендует отвязать свой популярный номер от всех сервисов и использовать отдельный, никому не известный, для авторизации.

Персональные данные - это все-таки нефть нашего времени

На этот раз не цитата из выступления (хотя эта фраза тоже упоминалась как минимум одним из спикеров), а наблюдение. Одним из самых обсуждаемых на разных потоках украинским событием на нынешнем iForum стал недавний скандал вокруг “Цитруса” и клиентки, чей iPhone по вине сотрудника сервисного центра попал в чужие руки.

С одной стороны, для всех, кто связан со сферой пиара, событие стало пособием по тому, как не надо делать, как нельзя избегать ответственности. С другой, для всех остальных - холодным душем, ведь на месте пострадавшей клиентки мог оказаться каждый.

Вопрос персональных данных очень остро был поднят этой весной. Тут и истории с блокировками Telegram в РФ (имеют ли граждане право на приватность, государство?), и скандал вокруг Facebook и Cambridge Analytica (какова реальная цена бесплатных сервисов, не слишком ли она высока?) и “Цитрусом” (что происходит с моими данными на устройствах, которые я отдаю в сервис-центр?).

О том, что обращение с персональными данными станет камнем преткновения в ближайшие годы речь шла еще в книге “Новый цифровой мир”, которая вышла в свет лет шесть назад. Наконец, проблема выбралась за пределы умов Кремниевой долины и даже мира IT, и добралась до массового пользователя. Надо полагать, что в следующем году, на следующем iForum стоит ожидать такого же активного обсуждения законодательных инициатив в этой области и лучших мировых практик.