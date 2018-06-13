Intel планирует выпустить свою первую видеокарту в 2020 году

Intel выпустит свою первую видеокарту в 2020 году

Скоро у NVIDIA и AMD появится еще один графический конкурент - Intel.

Анонс видеокарты последовал после того, как Intel переманила из AMD Раджа Кодури, который возглавлял разработку Radeon, пишет Engadget.

Короткий официальный анонс появился на страничке Intel в Twitter: "Наш первый дискретный GPU появится в 2020 году". Других подробностей о новинке компания не приводит.

На встрече с аналитиками на прошлой неделе исполнительный директор Intel Навин Шонай отметил, что он исследует как серверные, так и клиентские предложения. Пока неизвестно, на какой рынок нацеливается Intel, но в любом случае, как NVIDIA, так и AMD должны обратить внимание на нового игрока рынка.

Журналисты отмечают, что даже релиз в 2020 году для Intel кажется неожиданно быстрым. Когда в ноябре прошлого года компания объявила о найме Кодури, компания, в основном, начинала разработки с нуля. Хотя на протяжении многих лет интегрированная графическая технология компании неуклонно улучшалась, она по-прежнему не развивала технологию выделенного графического процессора.

Это было одной из причин, по которой Intel объединилась с AMD для интеграции графического процессора Radeon в процессор Core, что обеспечило бы достойную производительность игр на тонких и легких машинах.

Ранее НВ сообщало, что на выставке Computex 2018 компания Intel показала работу 28-ядерного процессора с тактовой частотой 5 ГГц. Руководитель подразделения Intel Грегори Брайант сказал, что, новый чип дебютирует в четвертом квартале этого года.