Instagram ввел функцию репоста

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Instagram ввел новую функцию
Фото: TheDigitalArtist via pixabay

Instagram ввел новую функцию

Социальная сеть Instagram ввела функцию репоста, благодаря которой пользователи смогут поделиться в своем аккаунте записями других пользователей.

Делиться чужими записями можно через Stories, передает Tech Crunch.

Чтобы новая функция начала работать необходимо обновить приложение и нажать значок бумажного самолета под публикацией, выбрав вариант Добавить публикацию в вашу историю.

Сделать репост можно только из открытых аккаунтов с разрешения владельца.

В данный момент функция доступна только на устройствах Android.

Ранее сообщалось, что команда Instagram добавила функцию собственных платежей для своего приложения у некоторых пользователей.

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