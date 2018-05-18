Instagram ввел функцию репоста

Социальная сеть Instagram ввела функцию репоста, благодаря которой пользователи смогут поделиться в своем аккаунте записями других пользователей.
Делиться чужими записями можно через Stories, передает Tech Crunch.
Чтобы новая функция начала работать необходимо обновить приложение и нажать значок бумажного самолета под публикацией, выбрав вариант Добавить публикацию в вашу историю.
Сделать репост можно только из открытых аккаунтов с разрешения владельца.
В данный момент функция доступна только на устройствах Android.
Ранее сообщалось, что команда Instagram добавила функцию собственных платежей для своего приложения у некоторых пользователей.
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