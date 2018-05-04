Instagram тестирует собственную платежную систему

Команда Instagram добавила функцию собственных платежей для своего приложения у некоторых пользователей.

Новая функция позволяет регистрировать кредитную карту как часть профиля, настраивать PIN-код, а затем начинать покупать вещи, не покидая Instagram, сообщает TechCrunch.

Одним из первых новую функцию заметил читатель TechCrunch Геннадий Окрин. Пресс-секретарь Instagram подтвердил журналистам, что платежи для бронирования билетов, а также для оплаты в ресторанах или салонах появились, но пока - для ограниченного числа партнеров сервиса.

В частности, опция доступна для сервиса для поиска и бронирования столиков в ресторанах Resy. Переход к условиям обслуживания показывает, что правила Instagram Payments напоминают правила платежей Facebook.

Журналисты TechCrunch уверены, что нововведение станет серьезным стимулом для рекламодателей вкладывать больше средств в рекламу на площадке. Кроме того, Instagram Payments может заставить пользователей совершать больше спонтанных покупок.

Компания обещала подобную возможность еще в марте 2017 года, но лишь сейчас начала развертывание. Отметим, что Instagram - не единственный сервис, команда которого планирует развивать онлайн-платежи. В феврале Snapchat приступил к тестированию собственных платежей и функций проверки.

Ранее НВ сообщало, что сервис Instagram запускает инструмент "Загрузка данных", который позволяет скачать весь свой контент, ранее загруженный на сайт. Эквивалент функции Facebook "Загрузить вашу информацию" добавили в Instagram для соответствия новых правилам Евросоюза. Функция Data Download доступна через сайт сервиса.