Instagram разрешил пользователям скачивать архив собственных фото и видео

Сервис Instagram запускает инструмент "Загрузка данных", который позволяет скачать весь свой контент, ранее загруженный на сайт.

Эквивалент функции Facebook "Загрузить вашу информацию" добавили в Instagram для соответствия новых правилам Евросоюза, сообщает TechCrunch.

Функция Data Download доступна через сайт сервиса. Для получения данных нужно ввести адрес электронной почты в форму запроса. В ответ пользователь получит письмо со ссылкой на файл со всем его контентом из своего аккаунта. На обработку запроса отводится до 48 часов.

Пресс-секретарь Instagram подтверждает, что "инструмент загрузки данных в настоящее время доступен для всех в Интернете, но доступ через iOS и Android все еще не запущен".

Сервис позволяет скачать информацию с профиля, фотографии, видеозаписи, истории в архиве (с декабря 2017 года), имена подписчиков и тех, на кого подписан пользователь, личные сообщения, комментарии, лайки, история поисков, настройки и другие сведения.

"Запуск инструмента необходим для того, чтобы Instagram выполнила правило переносимости данных в законе о персональных данных в Европейском союзе, который вступит в силу 25 мая. Но это также разумная уступка. Instagram стала доминирующей сетью обмена изображениями с более чем 800 миллионами пользователей. Не нужно блокировать данные пользователей, если вы хотите их поддерживать", - отмечают журналисты TechCrunch.