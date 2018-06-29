29 июня 2018, пятница

Instagram позволил пользователям добавлять музыку в Stories

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Instagram добавил новые функции
Фото: TheDigitalArtist via pixabay

Instagram добавил новые функции

Социальная сеть Instagram разрешила своим пользователям добавлять в Stories музыку, которая есть на сайте микроблога.

Об этом сообщается в блоге Instagram.

"Теперь вы можете добавить к своей истории саундтрек, который подходит к любому моменту и помогает вам выразить, что вы чувствуете. Нововведением можно воспользоваться при добавлении в Stories стикеров - теперь там появится иконка с музыкой", - сообщили в блоге.

Чтобы добавить музыку в Stories, пользователи должны нажать на иконку и выбрать песню среди тысяч композиций.

Напомним, 13 июня Instagram добавил функцию покупки.

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