Instagram позволил пользователям добавлять музыку в Stories

Социальная сеть Instagram разрешила своим пользователям добавлять в Stories музыку, которая есть на сайте микроблога.

Об этом сообщается в блоге Instagram.

"Теперь вы можете добавить к своей истории саундтрек, который подходит к любому моменту и помогает вам выразить, что вы чувствуете. Нововведением можно воспользоваться при добавлении в Stories стикеров - теперь там появится иконка с музыкой", - сообщили в блоге.

Чтобы добавить музыку в Stories, пользователи должны нажать на иконку и выбрать песню среди тысяч композиций.

Напомним, 13 июня Instagram добавил функцию покупки.