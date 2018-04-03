Instagram отказался от своего приложения для Apple Watch

Команда фотосервиса Instagram удалила собственное приложение для смарт-часов Apple Watch в последнем обновлении клиента для iPhone.

Версия программы 39.0 для iPhone, обещая "общие исправления ошибок и улучшения производительности", полностью удаляет приложение, пишет The Verge.

Это, вероятно, связано с новым ограничением, которое применяет Apple. По состоянию на 1 апреля обновления приложений Apple Watch должны использовать SDK watchOS 2 или более поздней версии, в то время как новые приложения Watch должны быть построены с помощью SDK watchOS 4. Приложение Instagram относится ко временам WatchKit 1.0, когда стороннее программное обеспечение не могло запускаться самостоятельно на самих часах.

Приложение Instagram для Apple Watch было доступно с 2015 года. Разработчики Instagram отмечают, что на смарт-часах по-прежнему доступны оповещения из основного приложения.

"Присутствие Instagram на Apple Watch всегда было спорным. В часах нет камер, а его маленький экран делает невозможным просмотр фотографий в деталях", - сказал редактор AppleInsider Роджер Фингас.

Добавим, что отказ от Apple Watch становится определенным трендом. Несколько крупных разработчиков решили прекратить существование своих приложений на смарт-часах. Отмечается, что Slack, WholeFoods, eBay, Amazon, Google Maps отказались от Apple Watch.