Instagram готовится вернуть старый порядок отображения контента

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Instagram тестирует хронологическую ленту
Фото: pixabay.com

Instagram тестирует хронологическую ленту

Команда сервиса Instagram начала бета-тестирование хронологической временной шкалы для отображения публикаций.

Функция тестируется, среди прочего, в Исландии, сообщает GSMArena со ссылкой на сообщения некоторых пользователей. 

Один из пользователей, Gunnar Freyr (@icelandic_explorer) опубликовал в своей истории Instagram видео, которое показывает хронологический порядок отображения постов в его ленте. Такой порядок использовался в Instagram несколько лет назад.

Но в 2016 году Instagram перешел на формирование ленты по принципу приоритетности (то, что вы чаще лайкаете и просматриваете, оказывается в топе). Вскоре выяснилось, что так можно упустить из внимания нечто важное, потому что лента решает, что вам это не так интересно.

В то же время, хронологическая лента дает четкую иерархию нескольким изображениям, отправленным пользователем один за другим, особенно если этот порядок важен для этих изображений. Текущий алгоритм не только тасовал изображения с разных учетных записей, но также менял временные рамки изображений, отправленных с той же учетной записи, без логической причины.

Хронологическая лента пока доступна небольшому числу пользователей, и пока неизвестно, планирует ли Instagram полностью отказаться от "умной" ранжировки публикаций.

Добавим, 11 марта социальные сети Instagram и Snapchat временно отказались от интеграции с сервисом Giphy после того, как пользователи нашли в "историях" расистскую гифку. Представитель Giphy сообщил, что картинка была удалена сразу после ее обнаружения.

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