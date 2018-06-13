Instagram добавил функцию покупки

Пресс-служба социальной сети Instagram сообщает о введении функции покупки, которая будет доступна в разделе Stories нескольких фирм.

В частности, в список компаний попали Adidas, Louis Vuitton, Aritzia и The Kooples.

Бренды смогут добавлять в свои Stories несколько тегов, которые напрямую переадресуют человека на страничку с покупкой. При этом пользователь не будет выходить из приложения Instagram.

Новая функция была создана после опроса пользователей социальной сети.

Напомним, 18 мая социальная сеть Instagram ввела функцию репоста, благодаря которой пользователи смогут поделиться в своем аккаунте записями других пользователей.