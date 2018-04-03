Индонезия готовится заблокировать Facebook после скандала с утечкой данных

Министр связи Индонезии Рудиантара пригрозил закрыть доступ к платформе, если докажут, что Facebook используются для влияния на предстоящие выборы в Индонезии.

Кроме того, от соцсети потребовали предоставить отчет о сотрудничестве с британской компанией Cambridge Analytica, пишет Mashable.

"Если я должен буду закрыть их, тогда я это сделаю", - сказал журналистам Рудиантара.

Поскольку президент страны Джоко Видодо собирается начать свою кампанию по переизбранию, проблемы растут в той мере, в которой социальные СМИ могут влиять на избирателей, в соответствии с предполагаемым вмешательством России на выборах в 2016 году в США.

"Если вы не можете управлять своей платформой, чтобы поддерживать стабильность Индонезии, это означает, что ваше намерение находиться в Индонезии - это не для бизнеса, это для чего-то еще", - добавил Рудиантара.

Подобная блокировка будет довольно неприятна для Facebook, поскольку Индонезия представляет собой значительную часть пользовательской базы социальной сети. По данным Statista, количество пользователей Facebook в стране достигает 130 миллионов. Это четвертый показатель среди стран мира.

Добавим, в ряде стран мира государство принудило местных интернет-провайдеров закрыть пользователям доступ к социальной сети. К этим государствам относятся: Северная Корея, Бирма, Китай, Иран, Куба и Туркменистан. Что касается Индонезии, то в этой стране с 2016 года заблокирован сервис знакомств Tumblr.

Напомним, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул самый грандиозный в истории скандал. Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональду Трампу.

На фоне скандала капитализация Facebook сократилась на 58 миллиардов долларов.

Позже появилась информация, что Facebook якобы тайно собирает данные владельцев Android-устройств об их звонках и SMS-переписке.

Представители Facebook подтвердили, что действительно собирают эту информацию, но только от тех пользователей, которые дали разрешение.