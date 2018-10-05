Илон Маск высмеял ведомство, которое оштрафовало его на 20 миллионов долларов

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пошутил в своем Twitter над комиссией по ценным бумагам и биржам США, которой он выплатил штраф 20 миллионов долларов.

В своем сообщении он назвал департамент Мошеннической комиссией по обогащению.

"Просто хочу сказать, что Мошенническая комиссия по обогащению делает невероятную работу", - заявил Маск.

Just want to that the Shortseller Enrichment Commission is doing incredible work. And the name change is so on point! — Elon Musk (@elonmusk) 4 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США возбудила дело в отношении Илона Маска, связанное с рынком ценных бумаг. Претензии связаны с сообщением Маска в Twitter 7 августа, где он заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по $420. По мнению комиссии, заявления Маска привели к сбоям на бирже и нанесли вред инвесторам.