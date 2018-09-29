Играй и учись. Лучшие мобильные приложения для изучения английского языка

Расширяйте свой словарный запас, подтягивайте грамматику и речь, играя на смартфоне. Эти мобильные приложения для изучения английского языка увлекут ваше внимание и увеличат знания.
Учить английский можно в транспорте, во время перерывов в работе или учебе, без книжек и дополнительных финансовых затрат. Нужен только смартфон и немного свободного времени. Каждый день.
Duolingo
Очень популярное приложение для изучения английских слов, фраз, грамматики, улучшения восприятия на слух и произношения. Перед тем, как начать обучение, приложение предложит пройти тест на знание языка и установит ваш уровень. Далее будут предложены темы и задания для выполнения.
Также в нем можно выбрать интенсивность обучения языка и напоминания, чтобы вы занимались регулярно.
Duolingo признан лучшим приложением для изучения языков изданиями The New Yorke Times, The Wall Streeet Journal и Quartz.
Приложение бесплатное, но в нем есть премиум версия с возможностью обучения офлайн. Также в нем можно изучать и другие языки, например, испанский, немецкий и многие другие.
Memrise
Развлекательное приложение, которое поможет увеличить словарный запас. Оно преподносит новые слова и помогает запомнить их с помощью построенной логической цепочки и слов, которые вы уже знатете.
В нем есть график занятий с контролем успеваемости.
Puzzle English
Викторины с английскими словами, видеопазлы, аудиопазлы и перевод фразеологизмов в виде игры. Выбирайте интенсивность обучения языку и следуйте ему пока не ощутите результат.
Puzzle English увеличит словарный запас, улучшит восприятие на слух и подтянет грамматику. В вашем распоряжении 12 тысяч упражнений и 140 тысяч слов. Приложение бесплатное. Курс можно скачать, и проходить его оффлайн.
Improve English: Word Games
Еще одно приложение, заточеное на увеличение словарного запаса, включая идиомы и фразовые глаголы. Также оно учит ими правильно пользоваться. Значения слов, их формы, с какими еще словами они сочетаются, правила и исключения. В приложении есть три уровня сложности: Easy, Intermediate, Advanced и 10 игр, которые развивают разные навыки владения языком.
Скачать на Android.
Mondly
Приложение для комплексного изучения английского языка. Оно обучит вас правильной разговорной речи, фразовым глаголам и фразеологизмам на базовом, среднем и продвинутом уровне.
Вы начнете с простых диалогов с чатботом, плавно улчшая свое произношение, увеличивая словарный запас и уровень знаний.В Mondly есть функция распознавания речи, которая проверит ваше произношение и подскажет, как говорить правильно.
- Читайте также: Что послушать, почитать, посмотреть и куда пойти. Лучшие мобильные приложения с рекомендациями
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования