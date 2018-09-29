29 сентября 2018, суббота

Играй и учись. Лучшие мобильные приложения для изучения английского языка

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Играй и учись. Лучшие мобильные приложения для изучения английского языка

Расширяйте свой словарный запас, подтягивайте грамматику и речь, играя на смартфоне. Эти мобильные приложения для изучения английского языка увлекут ваше внимание и увеличат знания. 

Учить английский можно в транспорте, во время перерывов в работе или учебе, без книжек и дополнительных финансовых затрат. Нужен только смартфон и немного свободного времени. Каждый день. 

Duolingo 

Очень популярное приложение для изучения английских слов, фраз, грамматики, улучшения восприятия на слух и произношения. Перед тем, как начать обучение, приложение предложит пройти тест на знание языка и установит ваш уровень. Далее будут предложены темы и задания для выполнения. 

Также в нем можно выбрать интенсивность обучения языка и напоминания, чтобы вы занимались регулярно. 

Duolingo признан лучшим приложением для изучения языков изданиями The New Yorke Times, The Wall Streeet Journal и Quartz.

Приложение бесплатное, но в нем есть премиум версия с возможностью обучения офлайн. Также в нем можно изучать и другие языки, например, испанский, немецкий и многие другие. 

Скачать на Android и iOS.

Memrise

Развлекательное приложение, которое поможет увеличить словарный запас. Оно преподносит новые слова и помогает запомнить их с помощью построенной логической цепочки и слов, которые вы уже знатете.

В нем есть график занятий с контролем успеваемости. 

Скачать на Android и iOS

 

Puzzle English

Викторины с английскими словами, видеопазлы, аудиопазлы и перевод фразеологизмов в виде игры. Выбирайте интенсивность обучения языку и следуйте ему пока не ощутите результат. 

Puzzle English увеличит словарный запас, улучшит восприятие на слух и подтянет грамматику. В вашем распоряжении 12 тысяч упражнений и 140 тысяч слов. Приложение бесплатное. Курс можно скачать, и проходить его оффлайн.

Скачать Android и iOS.

 

Improve English: Word Games 

Еще одно приложение, заточеное на увеличение словарного запаса, включая идиомы и фразовые глаголы. Также оно учит ими правильно пользоваться. Значения слов, их формы, с какими еще словами они сочетаются, правила и исключения. В приложении есть три уровня сложности: Easy, Intermediate, Advanced и 10 игр, которые развивают разные навыки владения языком. 

Скачать на Android.

Mondly

Приложение для комплексного изучения английского языка. Оно обучит вас правильной разговорной речи, фразовым глаголам и фразеологизмам на базовом, среднем и продвинутом уровне. 

Вы начнете с простых диалогов с чатботом, плавно улчшая свое произношение, увеличивая словарный запас и уровень знаний.В Mondly есть функция распознавания речи, которая проверит ваше произношение и подскажет, как говорить правильно.

Скачать для Andriod и iOS.

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