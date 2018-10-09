Играй быстрее. Intel анонсировала настольные процессоры Core 9 поколения

После нескольких месяцев слухов компания Intel объявила о выпуске 9 поколения настольных процессоров на мероприятии в Нью-Йорке.

Модель Core i9-9900K Intel уже назвала "лучшим игровым процессором в мире", пишет The Next Web.

Отмечается, что у новых процессоров есть несколько заметных изменений, которые помогают Intel добиться значительного повышения производительности. В частности, Intel добавляет больше ядер, используя процесс 14nm (++).

Новый процессор i7 9700K получил 8 ядер и потоков, в то время как i9 9900K - первый основной процессор i9 для настольных ПК - также имеет 8 ядер, но поддерживает 16 потоков. Более доступная модель i5 подходит для 6 ядер. Чипы работают на новом семействе материнских плат Z390.

Модели i7 и i9 имеют базовые частоты 3,6 ГГц, но при использовании Turbo Boost частота достигает соответственно 4,9 и 5,0 ГГц. Это первый раз, когда частота основного процессора достигает 5 ГГц без необходимости разгона.

Между тем, новый термопарный материал обеспечивает лучшую теплопроводность для улучшения управления температурой и разгоном. При этом отмечается, что серия Core i7 лишилась поддержки технологии HyperThreading.

По сравнению с процессорами предыдущего поколения прирост производительности в играх доходит до 10%, в редакторе видео Adobe Premiere – до 34%. Прирост общей производительности системы достигает 15%. В сравнению с процессорами 6700K трехлетней давности Intel показывает около 40% прироста производительности для игр и 97% для видео.

Официальный ценник на флагманский процессор — $488. За Intel Core i7-9700K покупателю придется заплатить $374, за Core i5-9600K —$262. Предварительные заказы начинаются 9 октября.