IBM представила "самый маленький компьютер в мире"

Слева: 64 материнских платы с двумя компьютерами в верхнем левом углу. Справа: компьютер, установленный на материнской плате, поверх соли.

Компания IBM представила процессор, размеры которого сопоставимы с размером кристаллов соли.

Мощность такого миниатюрного устройства сравнима с чипом x86 1990 года, пишет Mashable.

По словам представителей компании, компьютер будет стоить менее десяти центов. Мощность устройства позволит ему "контролировать, анализировать, обмениваться данными и даже воздействовать на данные".

В частности, этот компьютер может быть источником данных для блоков-цепочек. Он предназначен для отслеживания отгрузки товаров и обнаружения краж и мошенничества. Он также может выполнять базовые задачи искусственного интеллекта, такие как сортировка данных.

По словам IBM, это только начало. "В течение следующих пяти лет криптографические якоря, такие как чернильные точки или крошечные компьютеры, меньшие, чем зерно соли, будут внедрены в повседневные предметы и устройства", - говорит глава отдела IBM Арвинд Кришна.

Пока неясно, когда эта вещь будет выпущена - исследователи IBM в настоящее время тестируют свой первый прототип.

В 2015 году НВ сообщало, что инженеры Мичиганского университета (США) показали готовый к производству самый маленький в мире компьютера Michigan Micro Mote (M3), объемом всего в кубический миллиметр. Вопреки миниатюрным габаритам M3, умеет делать фото, мерять температуру и давление и сохранять эти данные в своей памяти. Программирование компьютера сделано на основе световых импульсов.