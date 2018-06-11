И в бровь, и в глаз. Недовольный клиент Stylus получил по лицу от директора магазина

Клиент приобрел в Stylus краденный Amazon Kindle Paperwhite, за претензии по этому поводу был избит CEO магазина Андреем Карпюком.

Роман Рыбальченко пожаловался в Facebook на то, что приобрел в интернет-магазине Stylus ридер Amazon Kindle Paperwhite, но тот оказался краденным, о чем покупатель узнал при попытке привязать аккаунт Amazon.

По словам покупателя, колл-центр магазина не отреагировал на претензию, сообщив, что «не знает, что такое этот ваш Amazon».

Далее покупатель связался с CEO магазина, и тот в переписке предложил ему выслать информацию о товаре, но по просьбе клиента согласился на встречу на конференции The MarketingJazzz Fest, где оба находились. Однако встреча прошла в агрессивном формате – по словам Рыбальченко, он получил от Карпюка шквал словесных оскорблений, а также удары кулаком в бровь и по ноутбуку. На просьбы свидетелей отойти от собеседника и не трогать его CEO Stylus не отреагировал.

Встреча закончилась двумя швами в больнице, освидетельствованием судмедэксперта и недельным посещением докторов. Как пишет клиент Stylus, после заявления в полицию, составленного пострадавшим, полицейские не приехали в гостиницу опросить свидетелей и Карпюка.

При последующей личной встрече CEO Stylus, говорится в посте, не принес извинений и сообщил, что разговор был как мужчины с мужчиной.

«Я считаю, что я общался с ним, как клиент магазина Stylus и лично его никак не оскорбил, чтобы получить удары по моим рабочим инструментам: ноутбуку, голове и глазу. Андрей предложил оплатить только услуги врача, не хотел даже обсуждать компенсацию морально-материального ущерба, хотел чтобы я тоже извинился. Что для меня неприемлемо. Заявление в полиции я оставил и пост пишу, хотя Андрей и рассказывал, что у него есть специалисты по репутации, служба безопасности и вообще он может даже не реагировать на эту ситуацию», - пишет Рыбальченко.

НВ обратилось за комментариями Андрею Карпюку.

Напомним, в марте этого года клиент «Цитруса» пожаловался на то, что iPhone, отправленный в сервисный центр и признанный там неремонтопригодным, был продан с рук сотрудником сервисного центра, и новый покупатель угрожал предыдущему владельцу. «Цитрус» изначально отказывался признать свою вину и ответственность. Событие получило большой резонанс в СМИ и в отрасли.