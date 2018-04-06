И голубиная почта. Российский чиновник рекомендовал пользователям Telegram переходить на ICQ

Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рекомендовал в случае блокировки Telegram переходить на мессенджер ICQ.

Такое заявление чиновник сделал после того, как Роскомнадзор подал иск об ограничении работы мессенджера Telegram в России.

"Мне нравится ICQ. Это полноценный месенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя", - сказал он Интерфаксу.

Он добавил, что в случае блокировки Telegram на территории РФ доступ к нему могут потерять 80-90% пользователей рунета.

"Доступа не будет у 80-90% пользователей. Сильно зависит от того, как будет Telegram противодействовать", - сказал Клименко, добавив, что осмысленное использование Telegram как мессенджера оставшимися после этого пользователями будет минимально.

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В пятницу Роскомнадзор сообщил, что направил в суд иск о блокировке Telegram. Причиной подачи иска является то, что Telegram не исполнил требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

2 апреля руководитель международной правозащитной группы Агора, которая представляет мессенджер в судах, Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале, что представители мессенджера уведомили Роскомнадзор о том, что требования ФСБ неисполнимы.

ICQ — бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. Позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, видео и аудио через Интернет. Создана в 1996 году. С момента создания служба принадлежала ее разработчику, компании Mirabilis, в 1998 году она была продана американской компании AOL, а в апреле 2010 года — российскому инвестиционному фонду Digital Sky Technologies (DST). После реорганизации DST в сентябре 2010 года ICQ вошла в состав Mail.Ru Group.