Huawei тестирует новую операционную систему

Китайская компания Huawei, вероятно, разрабатывает собственную операционную систему, которая в конечном итоге заменит Android.

Факт разработки новой ОС подтвердил вице-президент подразделения мобильных устройств Huawei Брюс Ли, пишет GizmoChina.

Помимо официального подтверждения на Weibo, другой информации о новой операционной системе почти нет. Согласно ответам Ли на комментарии ниже его сообщения, новая ОС "находится в стадии разработки".

Операционная система, вероятно получит название Kirin OS — в честь процессоров, лежащих в основе фирменных смартфонов производителя. Считается, что программная платформа, о которой идет речь, будет построена на базе Linux.

Дебют новой операционной системы ожидался еще летом этого года.

Ранее НВ сообщало, что Google тестирует новую операционную систему на смартфоне Honor Play. В качестве тестового стенда для ОС Fuchsia, новой операционной системы Google для всех видов устройств будет использоваться модель Honor Play на процессоре Kirin 970.

Инженеры Huawei с прошлого года участвуют в разработке Fuchsia, но о тестировании кода на реальных устройствах до сих пор речи не шло. В данный момент стоит задача добиться стабильной работы операционной системы в связке с мобильной платформой Kirin 970, начиная с модели Honor Play.