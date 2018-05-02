Кто тут такой дерзкий. Есть ли шансы у операционной системы Huawei потеснить Android

Мировой гегемонии двух мобильных операционных систем - Android и iOS - может настать конец. И поспособствовать этому может, как ни странно, торговая война между США и Китаем, которая приобретает все больший размах по большей части по инициативе Штатов.

Как мы уже писали ранее, компания Huawei, вероятно, на протяжении последних шести лет занимается разработкой собственной операционной системы. Причем, возможно, она даже не одна, а разная для разных типов устройств - смартфонов, планшетов, ноутбуков и т.д. В свете санкций против ZTE и начала расследования против Huawei (компанию также подозревают в поставке оборудования в подсанкционный Иран) это не выглядит таким уж опрометчивым поступком.

Все так делают

В мире господствует Android, на втором месте с большим отставанием идет iOS. Остальные игроки, которые проиграли войну за рынок или так и не смогли на нем закрепиться, вместе занимают несколько процентов. Но нельзя исключать, что ситуация может измениться.

Как сообщает Gizmodo, для китайских производителей характерна работа над собственными операционными системами.

Так, смартфоны OnePlus поставляются в США на OxygenOS - немного модифицированной версии Android, в то время как на родном рынке они работают под управлением Hydrogen OS - более далекой от “андроида” операционке, где нет сервисов Google и магазина приложений Google Play.

У Meizu есть своя фирменная оболочка Flyme OS, которая представляет собой сильно видоизмененный Android.

Хотя оболочка и полностью альтернативная ОС - это все-таки немного разные вещи.

Альтернативная ОС есть у Samsung. На Tizen работают телевизоры, носимая электроника, умная бытовая техника. Компания также довольно долго обещала выпустить собственный смартфон на этой операционной системе. Выход долго переносился, в итоге рынок увидел устройство, но инициатива Samsung в этом направлении поутихла.

Как мы недавно писали, в сторону альтернативной Android системе смотрит и Nokia. Правда не собственной.

Компания в своем возрождении ориентируется на рынки, где сила бренда была огого, и в случае с развивающейся Азией Android необязательно будет выигрышной стратегией. Львиную долю продаж компании приносят фичерфоны, в том числе на KaiOS с поддержкой 4G и соцсетей.

KaiOS также используется индийским мобильным оператором Jio в собственных брендовых устройствах. Они пользуются большой популярностью в стране. Как пишет Techcrunch, оператор отчитался о 30 млн проданных устройств. Это капля в море, если говорить о мировых продажах смартфонов. Но речь идет об одном из самых больших и к тому же активно растущих рынков. Пользователям мобильных в этом регионе не так важны сотни приложений и развитая экосистема, как цена, доступ к скоростному интернету, финансовым сервисам и социальным сетям. Все это есть в KaiOS-устройствах. И их продажи растут.

В свое время Alcatel заигрывала с ОС Sailfish, которая возникла на обломках Meego. Смартфоны начального уровня хорошо продавались в Латинской Америке. Но похоже, что до успеха и системе, и производителю было очень далеко.

Волшебный пинок

Еще пару лет назад невозможно было представить себе ситуацию, в которой у кого-то возникнет шанс побороться за успех под солнцем новой мобильной операционной системы. Конкурентов похоронили и перекрестились, даже Microsoft бросила бороться за свою стюардессу Windows Phone (хотя теперь, по слухам, компания планирует снова выйти на этот рынок с устройством в топовом сегменте).

Новичку было бы сложно сражаться за внимание пользователей, имея не такую развитую экосистему. Даже бывалые игроки, даже с бюджетами Microsoft не смогли. Но внезапно обстоятельства изменились.

О первых трех факторах мы писали ранее - начали активно расти развивающиеся рынки, бюджетный Android так и остался из рук вон плохим (теперь Google наконец пришла к решению проблемы, посмотрим как пойдут дела у Android Go в той же Индии), в то время как у фичерфонов появилась неплохая ОС.

К ним теперь добавился еще один - страх со стороны китайских производителей попасть под бан американских властей и потерять доступ к Android. После последних потрясений любая более-менее успешная международная китайская компания задумается об альтернативе американскому софту и компонентам. И непонятно как у всех, но у Huawei есть бюджеты и дерзость для конкретных шагов по преодолению потенциальной зависимости. Глава Huawei уже признал что компания способна на это, но пока что активно сотрудничает с Google.

Что нам стоит дом построить

У Huawei большие амбиции на рынке потребительской электроники. Бренд замыкает тройку лидеров в мире (после Samsung и Apple) и, по данным отчета за прошлый год, зарабатывает на потребительской электронике почти 40% доходов.

В этом сегменте ключевым направлением являются смартфоны (а это ОС Android на данный момент), за последний год доход в нем вырос на 32% и теперь не слишком отстает от основного бизнеса - мобильных сетей.

Компания планомерно занимается не только улучшением своих устройств, особенно флагманов, но и формированием развитой экосистемы для пользователей, а также сокращением зависимости от партнеров.

Так, несколько лет назад Huawei начал разработку собственных мобильных процессоров, чтобы сократить зависимость от Qualcomm. Сегодня чипсеты HiSIlicon не уступают конкурентам и прекрасно себя показали во всех сегментах, Huawei одним из первых представил чипсет с зачатками искусственного интеллекта.

Недавно компания запустила платежную систему Huawei Pay. С учетом того, что производителю удалось закрепить за собой 10% рынка, даже незначительная часть пользователей ее смартфонов теперь может приносить заметные дополнительные доходы.

Вместе с Huawei P20 и P20 Pro был запущен собственный магазин приложений.

Компания инвестирует в R&D, в частности, в фотовозможности своих устройств, так как видит за этим большое будущее и понимает, что камера важна для пользователей.

Одним словом, Huawei с одной стороны стремится усилять свои позиции и сокращать зависимость от других компаний там, где можно, с другой - повышать лояльность аудитории посредством развития экосистемы и снимать сливки со своей позиции на рынке.

Ровно так же поступают Apple и Samsung. У обеих компаний есть те же продукты в числе собственных наработок. С тем лишь исключением, что Apple всегда была про собственную операционную систему, Samsung к этому идет в других сегментах, в смартфонах Android в абсолютном приоритете. Но если компания попадет по каким-то причинам в немилость американским властям или почувствует в себе силы агрессивно продвигать собственную ОС, ей не придется начинать с нуля. Лидеры рынка защищены от подобных неурядиц.

Только в Apple и Samsung пока могут не бояться американского бана, а вот китайская компания очень может попасть под раздачу. Поэтому даже если в былые годы проект собственной операционной системы (или даже систем) лежал где-то на задворках, то теперь к нему непременно вернутся с новым рвением. У Huawei самые сильные продажи в Китае (19% рынка Поднебесной). Если вендор будет вынужден отказаться от Android в пользу своей системы, собственные разработки и репутация в родном регионе не позволят ему утонуть. Зато еще больше сократят и до того мизерные шансы Google вернуться на китайский рынок и закрепиться на нем.