Huawei рассказала подробности о новом процессоре Kirin 980

Компания Huawei заявила, что ее новый фирменный чип Kirin 980 опережает не только Kirin 970, но и последний процессор Apple.

В китайской компании уверяют, что Kirin 980 будет лучше, чем Apple A12 Bionic Processor, пишет GizmoChina.

Первые смартфоны на основе Kirin 980 дебютируют в октябре. Ими станут Huawei Mate 20 и Huawei Mate 20 Pro. Компания отмечает, что Huawei Kirin 980 и Apple A12 Bionic являются единственными процессорами, которые созданы по семинанометровому техпроцессу. Qualcomm представит свою версию 7-нм процессора Snapdragon 855 к концу этого года.

Huawei Kirin 980 быстрее и эффективнее своего предшественника Kirin 970. У него 6,9 миллиардов транзисторов, что на 75% выше, чем у Kirin 970. Новому процессору обещают на 57% больше энергоэффективности и на 178% больше производительности, чем у Kirin 970 GPU. В то же время, у чипа Apple такое же количество транзисторов.

Huawei подчеркивает наличие в Kirin 980 двух блоков нейронной обработки (NPU) для решения задач искусственного интеллекта и двойного ISP (процессора обработки изображений) для улучшения фото и видео (распознавание 500 сцен за 6 секунд). Он также может идентифицировать несколько объектов в видео в режиме реального времени.

Процессор поддерживает LTE категории 21 и скорость загрузки порядка 1,4 Гбит/с. Кроме того, он оснащен модулем Wi-Fi Hi1103, который оказался самым быстрым в мире со скоростью загрузки 1.7 1,4 Гбит/с.

Напомним, в новых смартфонах Apple iPhone Xs и Xs Max используется 7 нанометровый 6-ядерный процессор A12 Bionic с 4-ядерной графикой, в котором есть отдельный 8-ядерный сопроцессор Neural Engine для машинного обучения. По словам Фила Шиллера, новый процессор "на 15% быстрее, на 40% экономичнее". Кроме того, A12 Bionic должен улучшить работу с дополненной реальностью.