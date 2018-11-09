Huawei начала работу над флагманским процессором с поддержкой 5G

Компания Huawei работает над наследником процессора Kirin 980 и планирует представить новинку в первом квартале 2019 года.

Новый чип Kirin 990 также будет изготавливаться по 7-нанометровой технологии, сообщает GSMArena.

Kirin 980 был первым чипсетом, построенным на 7-нм процессе с первыми ядрами Cortex-A76. В то время как Kirin 990 будет иметь аналогичную архитектуру, включая количество транзисторов и энергопотребление, он будет рекламироваться как первый процессор с модемом Balong 5000, который сертифицирован для скоростей 5G.

Если сравнивать новый процессор с моделью Kirin 980, то он будет на 10% энергоэффективнее и производительнее. Информация о других технических характеристиках не поступала.

По данным источника, процессор Kirin 990 уже тестируется Huawei с TSMC, чтобы подготовить его к выходу в начале 2019 года. Инсайдеры отрасли утверждают, что дочерний производитель HiSilicon инвестировал около 200 млн юаней в исследования и разработки, что составляет более $28 млн.

Анонс Kirin 990 ожидается в первом квартале текущего года. Очень вероятно, что платформу представят на выставке MWC 2019 в конце февраля, а первые смартфоны на ее базе появятся в продаже уже в апреле-мае.